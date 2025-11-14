R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " H o p r e s e n t a t o a n c h e i n q u e s t a l e g i s l a t u r a u n a p r o p o s t a d i l e g g e p e r v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l l e P o l i z i e l o c a l i . È d a t e m p o a l l ’ e s a m e d e l l a I C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a , m a è d a a n c o r a p i ù t e m p o c h e s i r e n d e n e c e s s a r i a u n a d e c i s i o n e . C a p i s c o c h e l a P o l i z i a l o c a l e s v o l g a c o m p i t i l e g a t i a l t e r r i t o r i o , a l l a v i a b i l i t à e a i c a n t i e r i , m a c o n t r i b u i s c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a s i c u r e z z a c o m p l e s s i v a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a i m i c r o f o n i d e i g i o r n a l i s t i a B o l o g n a . " P e r q u e s t o c o m p r e n d o - p r o s e g u e - c h e t e n d a a r i v e n d i c a r e u n t r a t t a m e n t o p i ù v i c i n o a q u e l l o d e l l e F o r z e d i p o l i z i a a c a r a t t e r e n a z i o n a l e e g e n e r a l e . O v v i a m e n t e e s i s t o n o d i f f e r e n z e d i i m p i e g o e d i r e s p o n s a b i l i t à , m a a n c h e q u e l l e d e l l e P o l i z i e l o c a l i s o n o m o l t o g r a v o s e . M i a u g u r o c h e s i a r r i v i f i n a l m e n t e a u n m o m e n t o d i d e c i s i o n e , p e r s o s t e n e r e l a m i a p r o p o s t a , c h e c o n f i d o p o s s a e s s e r e e n t r o i l m e s e d i n o v e m b r e o g g e t t o d i u l t e r i o r e e s a m e a n c h e d a p a r t e d e l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o " . " V o g l i o c h e s i f a c c i a u n a s c e l t a i n q u e s t a l e g i s l a t u r a , c o s ì d a a n d a r e i n c o n t r o a l l e i s t a n z e d e l l a P o l i z i a l o c a l e . S e q u a l c u n o h a o s s e r v a z i o n i o p r o p o s t e , è i l m o m e n t o d i c i r c o s c r i v e r l e p e r s o t t o p o r l e a n c h e a l l a v a l u t a z i o n e d e l l e r a p p r e s e n t a n z e s i n d a c a l i d e l l a P o l i z i a l o c a l e . L ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a o g g i d a a l c u n e o r g a n i z z a z i o n i , e i n p a r t i c o l a r e d a l S u l p l , r i c h i a m a l ’ a t t e n z i o n e s u l t e m a , h o v o l u t o r i b a d i r l o a n c h e i n c o n t r a n d o l i i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o d e l l ’ A n c i a B o l o g n a " , c o n c l u d e .