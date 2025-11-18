R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o u n a c h i a r a t a b e l l a d i m a r c i a p e r i l c o m p a r t o s i c u r e z z a - d i f e s a . D o p o i l r i n n o v o d e l c o n t r a t t o 2 0 2 2 - 2 0 2 4 , p o r t a t o a t e r m i n e d a l m i n i s t r o Z a n g r i l l o e d a l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a , l ' e s e c u t i v o è p r o n t o a f i r m a r e i l n u o v o c o n t r a t t o p e r i l 2 0 2 5 - 2 0 2 7 . L e r i s o r s e c i s o n o e p e r l a p r i m a v o l t a s i p o t r à f i r m a r e u n c o n t r a t t o p r i m a d e l l a s u a d a t a d i s c a d e n z a , d i m o s t r a n d o s u l c a m p o l a d i v e r s i t à d e l c e n t r o d e s t r a r i s p e t t o a l l e s i n i s t r e . N e l l a l e g g e d i s t a b i l i t à s o n o p e r s o n a l m e n t e i m p e g n a t o a d a m p l i a r e l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l l a p r e v i d e n z a d e d i c a t a , u n a a s s o l u t a u r g e n z a s u l l a q u a l e b i s o g n a d a r e d e l l e r i s p o s t e e n o n s o l t a n t o d a r l u o g o a u n e s e r c i z i o d i p a r o l e . S i t r a t t a d i u n a c o n s e g u e n z a d e l l a s p e c i f i c i t à c h e f u i n t r o d o t t a , s u m i a p r o p o s t a , n e l 2 0 0 9 " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o " L a s i c u r e z z a p u b b l i c a a R o m a : s f i d e e s t r a t e g i e p e r u n a c a p i t a l e p i ù s i c u r a " p r o m o s s o d a l s i n d a c a t o d i P o l i z i a C o i s p L a z i o . " O l t r e a l c o n t r a t t o e a l l a p r e v i d e n z a d e d i c a t a , s e r v o n o u n a s e r i e d i n o r m e s u l l e q u a l i s o l l e c i t i a m o p u b b l i c a m e n t e i l m i n i s t e r o d e l l ' I n t e r n o a p a s s a r e a l l ' a z i o n e . S i a t t e n d o n o u l t e r i o r i p r o v v e d i m e n t i , d e c r e t i e d i s e g n i d i l e g g e , c h e c o m p l e t i n o l ' a z i o n e g i à p r o f i c u a m e n t e a v v i a t a d a l c e n t r o d e s t r a . F o r z a I t a l i a d à m a s s i m a a t t e n z i o n e a i t e m i d e l l a t u t e l a d e l p e r s o n a l e d e l l e F o r z e d e l l ' o r d i n e , e s p o s t o a c r e s c e n t i r i s c h i a c a u s a d e l l e m a n i f e s t a z i o n i d e l l e s i n i s t r e c h e d i s s e m i n a n o d i c a r a b i n i e r i e p o l i z i o t t i f e r i t i l e n o s t r e c i t t à . M a g g i o r i s t a n z i a m e n t i , q u i n d i , p e r l e p o l i t i c h e d i s i c u r e z z a e d i f e s a d e l P a e s e e d e l l ' E u r o p a . S a r à p r i o r i t a r i o r a f f o r z a r e i l c o n t r o l l o d e l t e r r i t o r i o , i n c r e m e n t a r e l e a s s u n z i o n i e d a r e m a g g i o r i s p a z i o a l c o m p a r t o s i c u r e z z a - d i f e s a " , c o n c l u d e .