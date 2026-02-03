R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a d o m a n d a d i V e s p a a d A n g e l o B o n e l l i i e r i s e r a s u l l a n o s t r a c o n n i v e n z a c o n i v i o l e n t i d i T o r i n o n o n s u s c i t a p o l e m i c h e , s u s c i t a s o l o d i i n d i g n a z i o n e . I n t a n t o p e r c h é i l g i o r n a l i s m o è u n ' a l t r a c o s a . E p o i p e r c h é s a b a t o s u q u a n t o a v v e n u t o a T o r i n o l a p o s i z i o n e m i a e d i A n g e l o e s t a t a m o l t o n e t t a , p r i v a d i q u a l s i a s i a m b i g u i t à , l a c o n d a n n a è s t a t a s e n z a a l c u n a i n c e r t e z z a . A b b i a m o e s p r e s s o l a n o s t r a s o l i d a r i e t à a g l i a g e n t i e a i g i o r n a l i s t i f e r i t i e a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o p a c i f i c a m e n t e m a n i f e s t a t o e c h e s o n o r i m a s t e v i t t i m e d i u n g r u p p o c h e s i è s t a c c a t o d a l c o r t e o " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d a i m i c r o f o n i d i R a d i o R a i U n o n e l c o r s o d i R a d i o A n c h ’ i o . " S e u n o f a u n a d o m a n d a s i m i l e - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - d i f r o n t e a d u n a p o s i z i o n e c o s ì n e t t a e c o s ì c h i a r a , c h e p e r a l t r o è i n s c r i t t a n e l l a n o s t r a s t o r i a , n e l n o s t r o c o d i c e g e n e t i c o c u l t u r a l e c h e è f a t t o d i n o n v i o l e n z a , d i p a c i f i s m o s e m p r e e c o m u n q u e . a l l o r a s i a m o d i f r o n t e a d u n a p o s i z i o n e t e n d e n z i o s a . U n g i o r n a l i s t a , n a t u r a l m e n t e c o m e o g n u n o d i n o i h a l e s u e i d e e c i m a n c h e r e b b e , m a q u a n d o e s e r c i t a l a s u a f u n z i o n e n e l s e r v i z i o p u b b l i c o , e c h e è u n a f u n z i o n e d e l i c a t a e d i m p o r t a n t e p e r c h é e s e r c i t a a n c h e u n e f f e t t o d i c o n v i n c i m e n t o d o v r e b b e a v e r e q u e s t a s e n s i b i l i t à e q u e s t o r i s p e t t o " . " I e r i s e r a a b b i a m o a s s i s t i t o a d u n e s e m p i o d i p e s s i m o g i o r n a l i s m o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - e c r e d o c h e q u e s t o n o n a i u t i a f f a t t o l a c a u s a c h e è q u e l l a d i r a f f o r z a r e l ' i n f o r m a z i o n e e l a d e m o c r a z i a i t a l i a n a " .