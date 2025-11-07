R o m a , 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a s i c u r e z z a n o n è u n b i s o g n o d i d e s t r a o d i s i n i s t r a , m a d i t u t t i . C o m e r i s o l v e r e q u e s t a e m e r g e n z a ? N o n f a c e n d o i p o s t d e l l a M e l o n i c o n n u m e r i a s t r a t t i m a c o n c r e t a m e n t e " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e a L ' a r i a c h e t i r a , s u L a 7 . " F u r t i , r a p i n e e s c i p p i s p a d r o n e g g i a n o , s o p r a t t u t t o n e l l e g r a n d i c i t t à , o c c o r r e l a q u e r e l a d i p a r t e , r i s t a b i l i a m o l a p r o c e d i b i l i t à d ' u f f i c i o . P o i f a c c i a m o t o r n a r e g l i a g e n t i d a l l ' A l b a n i a e q u e l m i l i a r d o d i e u r o u s i a m o l o p e r u n p a t t o s u l l a s i c u r e z z a c o n i c o m u n i : s t r a d e i l l u m i n a t e , v i d e o s o r v e g l i a n z a , p a t t u g l i e . T e r z o , c ' è u n a s c o p e r t u r a d i c i r c a 2 5 m i l a a g e n t i , v o g l i a m o u s a r e i m i l i a r d i b u t t a t i n e l l e a r m i ? O p e n s i a m o d i s c i m m i o t t a r e l a G e r m a n i a ? P e n s i a m o a l l e p r i o r i t à d e i n o s t r i c i t t a d i n i " .