R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A s p e t t i a m o d i l e g g e r e i t e s t i , m a a p p r e n d i a m o d a G i o r g i a M e l o n i c h e d o p o a n n i a d i r e ' n o ' a l l e p r o p o s t e d e l M 5 S p e r c o l p i r e l a d r i e b o r s e g g i a t o r i c o n l a p r o c e d i b i l i t à d ’ u f f i c i o s e n z a q u e r e l a , o r a a l G o v e r n o s i s o n o s v e g l i a t i d a l l u n g o s o n n o p e r i n s e r i r e i n u n p r o v v e d i m e n t o q u e l c h e h a n n o s e m p r e r e s p i n t o i n P a r l a m e n t o . B u o n g i o r n o " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " P e r i l r e s t o c e r c a s i v e r e m i s u r e p e r l a s i c u r e z z a n e l l e s t r a d e d e l l e n o s t r e c i t t à : c o n l e l o r o n o r m e i l a d r i c o n t i n u a n o a s c a p p a r e p e r c h é l i a v v e r t o n o d e l l ’ a r r e s t o e n o n s i f a n u l l a d i c o n c r e t o e r i l e v a n t e p e r i n v e s t i r e e a u m e n t a r e g l i a g e n t i , i p r e s i d i e i c o n t r o l l i n e l l e s t r a d e . Q u e s t a è l a s i c u r e z z a c h e c i c h i e d o n o l e p e r s o n e d o p o a n n i d i G o v e r n o i n c u i s o n o a u m e n t a t i f u r t i , s c i p p i e r a p i n e . I n v e c e i l l o r o o b i e t t i v o e r a s f r u t t a r e i f a t t i d i T o r i n o p e r s o f f o c a r e i l d i s s e n s o : p e r f o r t u n a h a n n o d o v u t o f a r e r e t r o m a r c i a s u a l c u n e n o r m e a s s u r d e , c o m e q u e l l a s u l l a c a u z i o n e p e r o r g a n i z z a r e u n a m a n i f e s t a z i o n e , c h e a v r e b b e r o v o l u t o i n f i l a r e n e l d e c r e t o p e n s a n d o c h e s a r e m m o s t a t i t u t t i z i t t i e b u o n i . O c o m e s u l f e r m o p r e v e n t i v o b a s a t o s u l s e m p l i c e s o s p e t t o , c r i t i c a t o p e r s i n o d a L a R u s s a E n o n f i n i s c e q u i " . " N e l l o s t e s s o C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i h a n n o d e c i s o d i a n d a r e a v a n t i c o n l o s c e m p i o d e l p r o g e t t o f a l l i t o d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o . U n G o v e r n o s e r i o a v r e b b e p r e s o q u e i m i l i a r d i b l o c c a t i p e r d a r e r i s p o s t e a i m p r e s e e c i t t a d i n i c h e h a n n o p e r s o t u t t o p e r i l m a l t e m p o . I n v e c e i n s i s t o n o e c a l p e s t a n o t e r r i t o r i c h e s t a n n o s o f f r e n d o e n o n h a n n o r i s p o s t e d a s e t t i m a n e . D ’ a l t r o n d e i b i s o g n i r e a l i d e i c i t t a d i n i v e n g o n o s e m p r e i n c o d a e s v a n i s c o n o i n q u a s i 4 a n n i d i p r o p a g a n d a : c o m e c o l d e c r e t o b o l l e t t e , g l i i n t e r v e n t i s u l l e l i s t e d ’ a t t e s a e s u l c a r o v i t a " .