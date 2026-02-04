R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g n u n o f a i l s u o m e s t i e r e , i l c l i m a è c o l l a b o r a t i v o " . L o d i c e i l m i n i s t r o L u c a C i r i a n i i n t e r p e l l a t o d a i c r o n i s t i a l S e n a t o s u l l ' i n c o n t r o a l Q u i r i n a l e d e l s o t t o s e g r e t a r i o A l f r e d o M a n t o v a n o c o n i l c a p o d e l l o S t a t o , S e r g i o M a t t a r e l l a , s u l l a s i c u r e z z a . " C o n i l Q u i r i n a l e c ' è s e m p r e u n ' i n t e r l o c u z i o n e . I l t e m a s i c u r e z z a è p i ù d e l i c a t o p e r c h é r i g u a r d a l e l i b e r t à i n d i v i d u a l i . C i i r a n i c o n f e r m a c h e u n a p a r t e d e l l e m i s u r e a n d r a n n o " n e l d e c r e t o " e u n a p a r t e " a n d r à n e l d i s e g n o d i l e g g e " .