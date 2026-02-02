R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c o n o s c o l a r i s o l u z i o n e . L a e s a m i n e r e m o s e n z a p r e g i u d i z i c o m e s e m p r e f a c c i a m o " . C a r l o C a l e n d a , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s , r i s p o n d e c o s ì s u l m a n d a t o d i G i o r g i a M e l o n i a i c a p i g r u p p o d i m a g g i o r a n z a d i p r o p o r r e u n a " r i s o l u z i o n e u n i t a r i a i n t e m a d i s i c u r e z z a , c h e p o t r e b b e e s s e r e v o t a t a g i à q u e s t a s e t t i m a n a i n o c c a s i o n e d e l l e r e l a z i o n i d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i " .