Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io sono soddisfatto che, a forza di insistere, ora il tema della sicurezza è al centro del dibattito del Partito Democratico, e insieme a salari, lavoro e sanità, per quanto mi riguarda, dovrà essere tra le priorità del programma con cui presentarci alternativi alle destre alle prossime elezioni politiche. Perché la sicurezza e garanzia di libertà per un cittadino. Anzi, sicurezza e libertà. E su questo tema possiamo andare allattacco, con proposte di merito, che tengano insieme prevenzione e repressione, perché il governo Meloni sulla sicurezza ha fallito, perché nonostante le promesse e le urla nelle scorsa campagna elettorale, gli italiani si sentono nelle loro città meno sicuri di tre anni fa". Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Direzione Pd.