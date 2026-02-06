R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I o s o n o s o d d i s f a t t o c h e , a f o r z a d i i n s i s t e r e , o r a i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a è a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , e i n s i e m e a s a l a r i , l a v o r o e s a n i t à , p e r q u a n t o m i r i g u a r d a , d o v r à e s s e r e t r a l e p r i o r i t à d e l p r o g r a m m a c o n c u i p r e s e n t a r c i a l t e r n a t i v i a l l e d e s t r e a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e . P e r c h é l a s i c u r e z z a e ’ g a r a n z i a d i l i b e r t à p e r u n c i t t a d i n o . A n z i , s i c u r e z z a e ’ l i b e r t à . E s u q u e s t o t e m a p o s s i a m o a n d a r e a l l ’ a t t a c c o , c o n p r o p o s t e d i m e r i t o , c h e t e n g a n o i n s i e m e p r e v e n z i o n e e r e p r e s s i o n e , p e r c h é i l g o v e r n o M e l o n i s u l l a s i c u r e z z a h a f a l l i t o , p e r c h é n o n o s t a n t e l e p r o m e s s e e l e u r l a n e l l e s c o r s a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , g l i i t a l i a n i s i s e n t o n o n e l l e l o r o c i t t à m e n o s i c u r i d i t r e a n n i f a " . L o h a d e t t o S t e f a n o B o n a c c i n i a l l a D i r e z i o n e P d .