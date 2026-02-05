R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a i l g o v e r n o M e l o n i c o n f e r m a d i m a n t e n e r e l e p r o m e s s e e d i p o r r e l a s i c u r e z z a i n c i m a a l l ’ a g e n d a d e l l e p r i o r i t à . D o p o l e d r a m m a t i c h e i m m a g i n i d i T o r i n o e l e v i l i a g g r e s s i o n i a l l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ O r d i n e a v e v a m o p r e s o l ’ i m p e g n o d i i n t e r v e n i r e s u b i t o e d i i m p e d i r e c h e s i m i l i s c e n e s i r i p e t e s s e r o . E c o s ì a b b i a m o f a t t o " . L o d i c h i a r a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , G a l e a z z o B i g n a m i . " L e m i s u r e v a r a t e d a l g o v e r n o o g g i g a r a n t i r a n n o m a n i f e s t a z i o n i p i ù s i c u r e , i m p e d e n d o c h e d e l i n q u e n t i r e c i d i v i p o s s a n o s f o g a r e t u t t a l a l o r o v i o l e n z a . C o s ì c o m e e v i t e r e m o c h e c h i a g i s c e , c o m e l e n o s t r e d i v i s e , p e r l e g i t t i m a d i f e s a n e l l ’ e s e r c i z i o d e l p r o p r i o r u o l o s i t r o v i a u t o m a t i c a m e n t e i n d a g a t o . U n a d i s p o s i z i o n e c h e r i p r e n d e u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a m i a p r i m a f i r m a . N e s s u n o s c u d o p e n a l e m a u n p r i n c i p i o d i g i u s t i z i a v e r s o c h i c o m e l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ O r d i n e q u o t i d i a n a m e n t e s o n o i m p e g n a t e n e l g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e g l i i t a l i a n i . V e d i a m o a d e s s o c o s a s i i n v e n t e r à l a s i n i s t r a p e r n o n s o s t e n e r e q u e s t e n o r m e d i b u o n s e n s o e d i l e g a l i t à . C o m e a b b i a m o d e t t o l ’ e t à d e l l e a m b i g u i t à è f i n i t a : o s i s t a c o n l o S t a t o o c o n i v i o l e n t i . E F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o m e s e m p r e è d a l l a p a r t e d e l l o S t a t o ” .