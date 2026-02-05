Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta il governo Meloni conferma di mantenere le promesse e di porre la sicurezza in cima allagenda delle priorità. Dopo le drammatiche immagini di Torino e le vili aggressioni alle nostre Forze dellOrdine avevamo preso limpegno di intervenire subito e di impedire che simili scene si ripetessero. E così abbiamo fatto". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli dItalia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. "Le misure varate dal governo oggi garantiranno manifestazioni più sicure, impedendo che delinquenti recidivi possano sfogare tutta la loro violenza. Così come eviteremo che chi agisce, come le nostre divise, per legittima difesa nellesercizio del proprio ruolo si trovi automaticamente indagato. Una disposizione che riprende una proposta di legge di Fratelli dItalia a mia prima firma. Nessuno scudo penale ma un principio di giustizia verso chi come le nostre Forze dellOrdine quotidianamente sono impegnate nel garantire la sicurezza degli italiani. Vediamo adesso cosa si inventerà la sinistra per non sostenere queste norme di buon senso e di legalità. Come abbiamo detto letà delle ambiguità è finita: o si sta con lo Stato o con i violenti. E Fratelli dItalia come sempre è dalla parte dello Stato.