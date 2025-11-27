P a l e r m o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ' e r a a l c u n f i n a n z i a m e n t o i l l e c i t o d e i p a r t i t i . O r a l o r i b a d i s c o n o a n c h e i g i u d i c i d i a p p e l l o . Q u e s t o è s t a t o u n p r o c e s s o k a f k i a n o . O p i r a n d e l l i a n o . L a P r o c u r a h a v o l u t o p r e s e n t a r e r i c o r s o n o n o s t a n t e l a m i a a s s o l u z i o n e . E i l r i s u l t a t o q u a l è s t a t o ? L a c o n f e r m a d e l l ' a s s o l u z i o n e . P e r ò m i c h i e d o : q u a n t o è c o s t a t o q u e s t o p r o c e s s o a l l e c a s s e d e l l o S t a t o ? " . A p a r l a r e c o n l ' A d n k r o n o s è l ' e x P r e s i d e n t e d e l l ' A r s G i a n f r a n c o M i c c i c h è , d o p o i l d e p o s i t o d e l l e m o t i v a z i o n i d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i P a l e r m o c h e h a c o n f e r m a t o , d u e m e s i f a , l ' a s s o l u z i o n e d a l l ' a c c u s a d i f i n a n z i a m e n t o i l l e c i t o a i p a r t i t i . A s s o l t o a n c h e l ' e x d e p u t a t o F r a n c e s c o S c o m a c h e n e l 2 0 1 7 e r a i l m a n d a t a r i o e l e t t o r a l e d i M i c c i c h è . " Q u a n t o t e m p o p e r s o - d i c e M i c c i c h è - U n g i o r n o M a r c o C a m p i o n e m i i n v i t ò a C a r d i f f c h i e d e n d o m i d i v e n i r e a v e d e r e l a p a r t i t a d e l l a J u v e n t u s - d i c e M i c c i c h è - M a i o n o n s o n o m a i a n d a t o a C a r d i f f " . " Q u a t t r o a n n i d i p r o c e s s o . Q u e s t a è l a c o s a i n c r e d i b i l e - d i c e - Q u a n t o è c o s t a t o a l l o S t a t o ? S e f a c c i a m o i l c o n t o d i q u e l l o c h e è c o s t a t o a l l o S t a t o . I l m e c c a n i s m o è a s s u r d o . U n a s i t u a z i o n e k a f k i a n a , n a s c e t u t t o d a u n a s i t u a z i o n e a s s u r d a , p u r d i m e t t e r e i l n o m e M i c c i c h è . . . " I l p o l i t i c o è d i f e s o d a l l ' a v v o c a t a G r a z i a V o l o .