P a l e r m o , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N o t t e a l P a l a s p o r t P i o L a T o r r e d i N i s c e m i ( C a l t a n i s s e t t a ) p e r g l i o l t r e 5 0 0 c i t t a d i n i s f o l l a t i d o p o l a f r a n a c h e s i è a t t i v a t a i e r i p o m e r i g g i o n e l l ’ a r e a d e l t o r r e n t e B e n e f i z i o . I l m o v i m e n t o f r a n o s o h a i n t e r e s s a t o l a s t r a d a p r o v i n c i a l e S P 1 0 , n e l t r a t t o d i c o l l e g a m e n t o c o n i l c e n t r o a b i t a t o , i n p a r t i c o l a r e i n p r o s s i m i t à d e l q u a r t i e r e S a n t e C r o c i , c o n u n c e d i m e n t o s t i m a t o d i c i r c a s e i m e t r i . A s c o p o p r e c a u z i o n a l e , l e a u t o r i t à d i P r o t e z i o n e C i v i l e h a n n o d i s p o s t o l ’ e v a c u a z i o n e d e l l e 5 0 0 p e r s o n e r e s i d e n t i n e l l e a r e e e s p o s t e a l r i s c h i o . S u d i s p o s i z i o n e d e l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l D i p a r t i m e n t o r e g i o n a l e d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e , S a l v o C o c i n a , s o n o a r r i v a t e d a P a l e r m o c e n t i n a i a d i b r a n d i n e p e r l e a r e e d i a c c o g l i e n z a p e r g l i s f o l l a t i p r e s s o i l P a l a z z e t t o d e l l o S p o r t “ P i o L a T o r r e ” . I l d i r e t t o r e g e n e r a l e S a l v o C o c i n a , i n s t r e t t o r a c c o r d o c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e R e n a t o S c h i f a n i , è d a i e r i s e t a s u i l u o g h i d e l l ’ e v e n t o " p e r s e g u i r e d i r e t t a m e n t e l ’ e v o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e e c o o r d i n a r e l e a t t i v i t à o p e r a t i v e " . S u l p o s t o s o n o o p e r a t i v i a n c h e i V i g i l i d e l f u o c o , i l s i n d a c o d i N i s c e m i , i t e c n i c i c o m u n a l i e i t e c n i c i d e l D i p a r t i m e n t o r e g i o n a l e d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e . S o n o i n o l t r e i n c o r s o d a i e r i s e r a , d a p a r t e d e i t e c n i c i c o m u n a l i e d e l D R P C , r i l i e v i e a p p r o f o n d i m e n t i g e o l o g i c i f i n a l i z z a t i " a v e r i f i c a r e l ’ e v e n t u a l e c o r r e l a z i o n e t r a i l f e n o m e n o f r a n o s o i n a t t o e q u e l l o v e r i f i c a t o s i l o s c o r s o 1 6 g e n n a i o , c h e h a i n t e r e s s a t o l ’ a r e a d i B e l v e d e r e – C a n a l e e l a s t r a d a p r o v i n c i a l e S P 1 2 " .