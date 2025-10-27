R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a S i c i l i a v e r s a i n u n a c o n d i z i o n e n o n d e g n a d i u n p a e s e o c c i d e n t a l e , u n a s i t u a z i o n e t r a g i c a s o t t o o g n i a s p e t t o e i n d i c a t o r e " . " C i s o n o l o g i c h e t r i b a l i o r m a i " e " t u t t o q u e s t o n o n s c o n v o l g e n e s s u n o , p e n s i a m o i n f o n d o c h e l a S i c i l i a s i a u n a l t r o m o n d o e i s i c i l i a n i s i a n o a b i t u a t i a q u e s t o s c h i f o , n o i r i t e n i a m o c h e s o n o p r i m a d i t u t t o i t a l i a n i e h a n n o d i r i t t o c o m e t u t t i g l i a l t r i c i t t a d i n i a d a v e r e u n a v i t a d e c o r o s a e d e c e n t e e a l i b e r a r s i d a i n u o v i f e u d a t a r i d e l l a p o l i t i c a , p e r n o n d i r e d i p e g g i o " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' C o m m i s s a r i a m o l a S i c i l i a ' a l l a C a m e r a , p r o m o s s o d a l p a r t i t o e d a l l a F o n d a z i o n e E i n a u d i . " I o m i a p p e l l o a M e l o n i - p r o s e g u e - i l M s i i n S i c i l i a h a a v u t o u n a t r a d i z i o n e n e l b a t t e r s i c o n t r o i l f e n o m e n o d e l l a m a f i a e l a d e g e n e r a z i o n e d e l r e g i o n a l i s m o , è i n c r e d i b i l e c h e i n q u e s t o m o m e n t o F d I p a r t e c i p i a l b a n c h e t t o c o m e s e n u l l a f o s s e , c h e s i a d e n t r o q u e s t o s i s t e m a a l l e g r a m e n t e f a c e n d o o g n i g i o r n i t r a t t a t i v e p e r p o s t i e n o n s o l o , q u a n d o l i o t t i e n e f a a c c o m p a g n a r e c o n d o t t e d i s d i c e v o l i . Q u e s t a c o s a n o n p u ò a n d a r e a v a n t i " . " R a c c o g l i e r e m o l e f i r m e c o n l a F o n d a z i o n e E i n a u d i , a b b i a m o c o s t r u i t o i n s i e m e q u e s t o a p p e l l o " . C ' è u n a " s p a r t i z i o n e m i l l i m e t r i c a a n c h e d a p a r t e d e l l e o p p o s i z i o n i , o g n i l e g g e d i b i l a n c i o v e n g o n o d i s t r i b u i t i s o l d i c h e v a n n o a f i n a n z i a r e i n i z i a t i v e d i n a t u r a c l i e n t e l a r e , s e n z a b a n d i e s e n z a g a r e . Q u e s t o s i s t e m a v a r o t t o " . " N e l l e r e g i o n i d e l M e z z o g i o r n o o r m a i i l v o t o è c l i e n t e l a r e , f e u d a l e e p a s s a d a g e n e r a z i o n e i n g e n e r a z i o n e " , c o n c l u d e .