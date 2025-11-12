R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i è m a i v i s t o i n n e s s u n P a e s e a l m o n d o c h e u n a p e r s o n a c o m e C u f f a r o , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a p e r f a v o r e g g i a m e n t o a g g r a v a t o a l l a m a f i a , d o p o a v e r s c o n t a t o l a p e n a t o r n i a o c c u p a r s i d e l l a c o s a p u b b l i c a c o n g l i s t e s s i i n c a r i c h i d i p r i m a " . L o s c r i v e i l l e a d e r d i A z i o n e , C a r l o C a l e n d a , s u i s o c i a l . " E S c h i f a n i n o n p u ò c h i a m a r s i f u o r i d a q u a n t o a c c a d u t o p e r c h é è a r t e f i c e d i u n s i s t e m a m a l a t o , i l c u i u n i c o r i s u l t a t o è c h e i c i t t a d i n i s i c i l i a n i n o n s i v e d o n o g a r a n t i t i i s e r v i z i e s s e n z i a l i . P e r q u e s t o , a b b i a m o l a n c i a t o u n a p e t i z i o n e p e r c o m m i s s a r i a r e l a R e g i o n e S i c i l i a " .