P a l e r m o , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e s t o ? S o n o m o l t o a m a r e g g i a t a . M a h o l a t o t a l e c o n s a p e v o l e z z a d i e s s e r e t o t a l m e n t e e s t r a n e a a i f a t t i " . L o h a d e t t o l ' a s s e s s o r a r e g i o n a l e a l T u r i s m o d e l l a S i c i l i a E l v i r a A m a t a l a s c i a n d o i l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i P a l e r m o d o p o l a p r i m a u d i e n z a p r e l i m i n a r e , c h e s i è t e n u t a d a v a n t i a l g u p W a l t e r T u r t u r i c i p e r d e c i d e r e s u l l a r i c h i e s t a d i r i n v i o a g i u d i z i o p e r c o r r u z i o n e . " H o a l l e s p a l l e o l t r e 3 5 a n n i d i p o l i t i c a a t t i v a , f a t t a s e m p r e a t e s t a a l t a a l s e r v i z i o d e l l a c o l l e t t i v i t à e d e l l a c o m u n i t à . E l a m i a s t o r i a l o d i m o s t r a " , a g g i u n g e , l a s c i a n d o i l T r i b u n a l e a c c o m p a g n a t a d a i s u o i l e g a l i , S e b a s t i a n o C a m p a n e l l a e G i u s e p p e G e r b i n o . " P e r c h é - d i c e A m a t a - s e c i f o s s e s t a t o q u a l c o s a , s i s a r e b b e s a p u t o . P e r c u i è c h i a r o c h e , d a l p u n t o d i v i s t a u m a n o , m i s e n t o c o l p i t a . P e r ò , a f f r o n t o t u t t o a t e s t a a l t a p r o p r i o p e r c h é s o c o m e o p e r a t o , f i n o a q u e s t o m o m e n t o . Q u i n d i , s c h i e n a d r i t t a e t e s t a a l t a . G r a z i e . E a f f r o n t o l a q u e s t i o n e " . L a p r o s s i m a u d i e n z a s i t e r r à i l 2 m a r z o . I n q u e l l a d a t a i l g u p W a l t e r T u r t u r i c i p o t r e b b e d e c i d e r e s e a c c o g l i e r e o m e n o l a r i c h i e s t a d i r i n v i o a g i u d i z i o d e l l a P r o c u r a d i P a l e r m o .