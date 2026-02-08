R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " È p a r t i t a l a c a m p a g n a d i a d e s i o n e 2 0 2 6 a S i n i s t r a I t a l i a n a . A b b i a m o u n o b i e t t i v o : b a t t e r e l a r a s s e g n a z i o n e , l a s o l i t u d i n e , l ’ i n g i u s t i z i a . E c o s t r u i r e u n P a e s e d i v e r s o , d o v e p r e v a l g a l a s p e r a n z a s u l l ’ a n g o s c i a e s u l l a p a u r a . M a a f f i d a r s i a l c a s o n o n b a s t a , s e r v e m e t t e r s i i n s i e m e e o r g a n i z z a r e l a s p e r a n z a . I n s i e m e a n o i , a n c h e t u s e i u n p e z z o d i q u e s t a s p e r a n z a " . L o s c r i v e N i c o l a F r a t o i a n n i n e l l a n e w s l e t t e r a i i s c r i t t i e a i s i m p a t i z z a n t i . " E o g n i t e s s e r a a S i n i s t r a I t a l i a n a - s i s p i e g a i n u n a n o t a - è u n p e z z o d e l l ’ a l b a c h e a r r i v a . L ’ a l b a d e l m o n d o n u o v o , c h e s t i a m o i m m a g i n a n d o i n s i e m e . L a t e s s e r a d e l 2 0 2 6 a S i n i s t r a I t a l i a n a è c o m e u n m o s a i c o : c i a s c u n o e c i a s c u n a r i c e v e r à u n p e z z o d i s o l e , d a u n i r e a g l i a l t r i . U n i s c i t i a n o i p e r e s s e r e u n p e z z o d e l l a s p e r a n z a . L a n o v i t à d i q u e s t ’ a n n o è c h e l a t e s s e r a S I 2 0 2 6 q u e s t ’ a n n o v a l e g r a f i c a m e n t e d a s o l a ( o v v i a m e n t e ) , m a v a l e a n c o r a d i p i ù m e s s a c o n l e a l t r e . È u n p u z z l e d i 4 t e s s e r e c h e c o s t r u i s c e u n s o l e . O g n i i s c r i t t o / a r i c e v e r à u n a t e s s e r a d i v e r s a , e a v v i c i n a n d o l a a d a l t r e t e s s e r e s i f o r m e r à l ’ i m m a g i n e c o m p l e t a " .