R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " F a r e m e m o r i a n o n v u o l d i r e s o l o r i c o r d a r e : v u o l d i r e c o l t i v a r e l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o p e r c h é c i ò c h e è a c c a d u t o n o n a c c a d a p i ù . L a m e m o r i a d e l l ’ O l o c a u s t o , i l m o m e n t o p i ù b u i o d e l l a s t o r i a u m a n a , è c o n s a p e v o l e z z a d i c i ò c h e h a p o r t a t o a l l ’ a s s a s s i n i o s i s t e m a t i c o e p i a n i f i c a t o d i o l t r e 6 m i l i o n i d i e b r e i c a n c e l l a n d o i n t e r e g e n e r a z i o n i , e d i a l t r e c o m u n i t à c h e i n a z i f a s c i s t i e c h i h a c o l l a b o r a t o c o n l o r o r i t e n e v a n o i n f e r i o r i , d i r o m e s i n t i , d i p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à e o m o s e s s u a l i , d i o p p o s i t o r i p o l i t i c i . U n o s t e r m i n i o p e r p e t r a t o n e g a n d o l a l o r o s t e s s a u m a n i t à . L a G i o r n a t a d e l l a m e m o r i a è s t a t a i s t i t u i t a p e r r i c o r d a r e l ’ O l o c a u s t o , l e l e g g i r a z z i a l i , l a r e s i s t e n z a d i c h i s i è o p p o s t o a l l ’ o r r o r e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " P e r q u e s t o l a m e m o r i a d e v e c h i a m a r e t u t t e e t u t t i a u n a c o s t a n t e e a t t i v a v i g i l a n z a p e r e s t i r p a r e l e r a d i c i d e l l ’ o d i o d a l l e n o s t r e s o c i e t à , a u n a c o n c r e t a o p e r a d i c o s t r u z i o n e q u o t i d i a n a d i u n a s o c i e t à f a t t a d i r i s p e t t o p e r l ’ a l t r o , d i e g u a g l i a n z a , d i g i u s t i z i a e l i b e r t à , d i c o n t r a s t o d i o g n i r e v i s i o n i s m o e d i o g n i d i s c r i m i n a z i o n e , a p a r t i r e d a i r i g u r g i t i a n t i s e m i t i . S u q u e s t o n o n c i s t a n c h e r e m o m a i d i t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e . P e r c h é s e c i ò è a c c a d u t o , n e s s u n o p u ò e s s e r c e r t o c h e n o n a c c a d a d i n u o v o , e a b b i a m o i l d o v e r e d i i m p a r a r e d a l l a s t o r i a e d a l l a m e m o r i a " , c o n c l u d e l a s e g r e t a r i a d e l P d .