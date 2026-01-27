R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G u a r d a t e : q u e s t o è i l m o d o c o n i l q u a l e a S e s t o F i o r e n t i n o è s t a t a c e l e b r a t a o g g i l a G i o r n a t a d e l l a M e m o r i a . L a f o t o è q u e l l a d i M a r c o C a r r a i , c o n s o l e d i I s r a e l e c h e v i e n e e s p o s t o c o m e f o s s e u n r i c e r c a t o ( W a n t e d ! ) e l a s c r i t t a c r i m i n a l e d i g u e r r a " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l p o s t a n d o l a f o t o d e l m a n i f e s t i n o c o n M a r c o C a r r a i , d e f i n i t o ' a g e n t e s i o n i s t a , c o m p l i c e d e l g e n o c i d i o ' e ' c r i m i n a l e d i g u e r r a ' . " C o n o s c o M a r c o d a a n n i , s i a m o m o l t o a m i c i e g l i v o g l i o m o l t o b e n e : s e c ’ è u n o c h e è q u a n t o d i p i ù l o n t a n o d a l l ’ i d e a d i c r i m i n a l e d i g u e r r a , b e h , q u e l l o è p r o p r i o l u i . M a n o n n e f a c c i o u n a q u e s t i o n e p e r s o n a l e a l d i l à d e l d i s p i a c e r e u m a n o p e r c o m e M a r c o , F r a n c e s c a e i l o r o f i g l i s t a n n o v i v e n d o q u e s t a m i n a c c i a v e r g o g n o s a , r e i t e r a t a e c o s t a n t e . M i d o m a n d o i n v e c e c o m e p o s s a n o t a c e r e t u t t e l e p e r s o n e p e r b e n e d e l l a c i v i l e S e s t o F i o r e n t i n o , i v e r t i c i d e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i e n a z i o n a l i , g l i u o m i n i d i b u o n a v o l o n t à d a v a n t i a u n ’ a g g r e s s i o n e c o s ì a s s u r d a " . " O g g i r i c o r d i a m o i l g i o r n o i n c u i f u l i b e r a t o A u s c h w i t z . E a S e s t o F i o r e n t i n o p e n s a n o d i f a r l o a g g r e d e n d o u n u o m o m i t e l a c u i u n i c a r e s p o n s a b i l i t à è e s s e r e c o n s o l e d i I s r a e l e ? M a c i r e n d i a m o c o n t o c h e q u e s t o m o d o d i f a r e v i o l e n t a l a s t o r i a e i m b r a t t a i l f u t u r o ? F i n o a q u a n d o p o t r e m o s o p p o r t a r e c h e l a p i a g a d e l l ’ o d i o i d e o l o g i c o n a s c o n d a l a r e a l t à e a g g r e d i s c a s i n g o l i c i t t a d i n i i n c o l p e v o l i ? U n a b b r a c c i o a l l a f a m i g l i a d i M a r c o e u n m e s s a g g i o a c h i f a f i n t a d i n o n v e d e r e : d a v a n t i a l l ’ o d i o n o n s i p u ò t a c e r e . N o n p i ù " .