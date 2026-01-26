R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n i f e s t a z i o n e a n n u n c i a t a d a c o l l e t t i v i e s i g l e e s t r e m i s t e d a v a n t i a l l a s e d e d e l P d n e l G i o r n o d e l l a M e m o r i a è u n ’ i n i z i a t i v a r i d i c o l a e p e r i c o l o s a , f i g l i a d i u n c l i m a a v v e l e n a t o c h e i n q u e s t e s e t t i m a n e s t a a l i m e n t a n d o s o l t a n t o o d i o e m i s t i f i c a z i o n i " . L o a f f e r m a i n u n a n o t a l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o . " U t i l i z z a r e i l 2 7 g e n n a i o p e r s c e n d e r e i n p i a z z a ' c o n t r o i l s i o n i s m o ' è u n o s f r e g i o a l l a m e m o r i a d e l l a S h o a h e n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a l e g i t t i m a s o l i d a r i e t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e . È s o l a m e n t e u n a n u o v a f o r m a d i a n t i s e m i t i s m o c h e s i m a s c h e r a d i e t r o l ’ a n t i s i o n i s m o . N o n è c a s u a l e i n f a t t i c h e i l b e r s a g l i o s i a i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . È e v i d e n t e i l t e n t a t i v o d i c o l p i r e e d e s t a b i l i z z a r e c h i o g g i r a p p r e s e n t a u n a r g i n e d i m a s s a c o n t r o i l n e g a z i o n i s m o e l a c u l t u r a d e l l ’ o d i o . A E l l y l a m i a s o l i d a r i e t à , c o s ì c o m e a t u t t a l a c o m u n i t à d e m o c r a t i c a d e l P d , o g g i p i ù c h e m a i c h i a m a t a a d i f e n d e r e i v a l o r i d e l l a m e m o r i a , d e l l ’ a n t i f a s c i s m o e d e l l a c o n v i v e n z a c i v i l e ” .