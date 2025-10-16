R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a f e r i t a c h e n o n s i r i m a r g i n a : l ’ a n n i v e r s a r i o d e l r a s t r e l l a m e n t o d e l G h e t t o E b r a i c o d i R o m a c i r i c o r d a u n o d e i c a p i t o l i p i ù t r a g i c i d e l n a z i f a s c i s m o . I n q u e l l a m a t t i n a d e l 1 9 4 3 f u r o n o a r r e s t a t e e d e p o r t a t e n e i c a m p i d i s t e r m i n i o o l t r e 1 0 0 0 p e r s o n e . S o l o s e d i c i t o r n a r o n o . R i c o r d a r e o g g i , c o n s e r v a r e l a m e m o r i a , s i g n i f i c a n o n d i m e n t i c a r e l ’ o r r o r e d e l l a S h o a h e c o n t r a s t a r e o g n i f o r m a d i a n t i s e m i t i s m o " . S i l e g g e n e g l i a c c o u n t s o c i a l d e i g r u p p i P d d i C a m e r a e S e n a t o . S t a m a t t i n a u n a d e l e g a z i o n e d i p a r l a m e n t a r i d e m s o n o s t a t i a l G h e t t o d i R o m a p e r r i c o r d a r e l a d e p o r t a z i o n e d e l 1 9 4 3 .