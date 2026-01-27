R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i p u ò b a n a l i z z a r e l a p a r o l a g e n o c i d i o , p e r q u e s t o o g n i p a r a g o n e c o n l a S h o a h è i n a c c e t t a b i l e , a m a g g i o r r a g i o n e s e u t i l i z z a t o c o n i f i g l i e i n i p o t i d e l l e v i t t i m e d i a l l o r a . L ' a n t i s e m i t i s m o è u n m o s t r o c h e s i a n n i d a n e l l e p i e g h e p i ù o s c u r e d e l l a n o s t r a s t o r i a e d e l l a n o s t r a c u l t u r a , è u n a f o r m a d i o d i o v e r s o n o i s t e s s i , p e r c h é l a n o s t r a c i v i l t à , l a n o s t r a E u r o p a , i l n o s t r o O c c i d e n t e s i b a s a n o s u u n a f o r t e r a d i c e g i u d a i c a e c r i s t i a n a o l t r e c h e s u q u e l l a g r e c o - r o m a n a " . L o h a a f f e r m a t o A n d r e a O r s i n i , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a , i n o c c a s i o n e d e l l a c o m m e m o r a z i o n e a l l a C a m e r a d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a . " T a l v o l t a - h a a g g i u n t o - m i c a p i t a d i e s s e r e e l o g i a t o d a a m i c i , E b r e i e n o n , p e r i l c o r a g g i o d i d i f e n d e r e i l p o p o l o e b r a i c o e l a s u a n a z i o n e , l i r i n g r a z i o , m a è d a v v e r o i n a c c e t t a b i l e c h e , a o t t a n t ' a n n i d a l l a l i b e r a z i o n e d i A u s c h w i t z , d i f e n d e r e g l i E b r e i d a l l e p e r s e c u z i o n i d i a l l o r a e d i o g g i s i a c o n s i d e r a t o u n a t t o d i c o r a g g i o . D e v e e s s e r e l a n o r m a l i t à d e l l e p e r s o n e c i v i l i e l ' o v v i o d o v e r e d e l l e I s t i t u z i o n i i n u n P a e s e l i b e r o " .