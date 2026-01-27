R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e h a r i b a d i t o i l p r e s i d e n t e M e l o n i , i n q u e s t a g i o r n a t a t o r n i a m o a c o n d a n n a r e c o n f o r z a l a c o m p l i c i t à d e l r e g i m e f a s c i s t a n e l l e p e r s e c u z i o n i , n e i r a s t r e l l a m e n t i e n e l l e d e p o r t a z i o n i . S i t r a t t a d i u n a p a g i n a b u i a d e l l a s t o r i a i t a l i a n a , s i g i l l a t a d a l l ' i g n o m i n i a d e l l e l e g g i r a z z i a l i d e l 1 9 3 8 . U n ' i g n o m i n i a r e s a a n c o r a p i ù d o l o r o s a d a l f a t t o c h e c o l p ì t a n t i f i g l i d ' I t a l i a , c i t t a d i n i c h e a v e v a n o s e r v i t o l a P a t r i a n e l l a G r a n d e g u e r r a e c h e s i s e n t i v a n o p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a n o s t r a n a z i o n e e d e l l a n o s t r a c o m u n i t à n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a , n e l c o r s o d e l l a c o m m e m o r a z i o n e a l l a C a m e r a d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a . " R i c h i a m a r e o g g i q u e l l a s t a g i o n e - h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e d i F d i - s i g n i f i c a r e n d e r e o n o r e a c h i è s t a t o d i s c r i m i n a t o e r i n n o v a r e l ' i m p e g n o d e l l e n o s t r e i s t i t u z i o n i c o n t r o o g n i f o r m a d i a n t i s e m i t i s m o e n e g a z i o n e d e l l a d i g n i t à u m a n a . E p a r a g o n a r e I s r a e l e e g l i E b r e i d i o g g i a i n a z i s t i d i i e r i è u n s i l l o g i s m o i n d e c e n t e e i r r i c e v i b i l e . È u n a v e r g o g n a c h e c h i o g g i s i è p r e s e n t a t o a l l e c o m m e m o r a z i o n i , i e r i e d o m a n i h a n n o c o n t i n u a t o e c o n t i n u e r a n n o a s o s t e n e r l o e a g r i d a r e a l g e n o c i d i o . N o i c o n t i n u e r e m o a e s s e r e i n p r i m a l i n e a , o g g i , d o m a n i e p e r s e m p r e , p e r c o m b a t t e r e o g n i n u o v a f o r m a d i o d i o c o n s e v e r i t à e i n t r a n s i g e n z a " .