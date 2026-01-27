R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A l l a " s e n a t r i c e S e g r e r i n n o v o l a r i c o n o s c e n z a d e l l a R e p u b b l i c a p e r l a s u a p r e z i o s a t e s t i m o n i a n z a d e g l i o r r o r i v i s s u t i e p e r i l s u o m e s s a g g i o , s e m p r e c o n t r a s s e g n a t o d a l r i g e t t o d e l l ’ o d i o , d e l l a v e n d e t t a , d e l l a v i o l e n z a . C a r a s e n a t r i c e , i n q u e s t a o c c a s i o n e s o l e n n e d e s i d e r o e s p r i m e r l e , a n o m e d e l l a R e p u b b l i c a , l a s o l i d a r i e t à , l a s t i m a e l ’ a f f e t t o a f r o n t e d i a t t a c c h i c o l m i , a u n t e m p o , d i v o l g a r i t à e d i i m b e c i l l i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e l e b r a z i o n e a l Q u i r i n a l e d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a . " V o l g a r i t à e i m b e c i l l i t à : c o m e l o s o n o d a s e m p r e l e m a n i f e s t a z i o n i d i r a z z i s m o e d i a n t i s e m i t i s m o , d e l r e s t o c o n f i g u r a t i d a l l a l e g g e c o m e r e a t i . V o l g a r i t à e i m b e c i l l i t à - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e n o n n e r i d u c o n o l a g r a v i t à : i l l o r o r i p r o p o r s i e d i f f o n d e r s i è i n d i c e d i a l t a p e r i c o l o s i t à e i n t e r p e l l a u n a a z i o n e r i g o r o s a d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à d i t u t t a l ’ U n i o n e E u r o p e a " .