R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o a p p e n a a s c o l t a t o l e s t o r i e t r a g i c h e - p a r t i c o l a r m e n t e a t r o c i - d i d u e p i c c o l i i t a l i a n i , S e r g i o e d E l e n a . T u t t e l e v i o l e n z e s o n o i n a c c e t t a b i l i , s p r e g e v o l i , m a q u e l l e c o n t r o i b a m b i n i , i n o g n i p a r t e d e l m o n d o , a d d o l o r a n o , s c u o t o n o l e c o s c i e n z e e l e i n t e r p e l l a n o a n c o r a p i ù i n p r o f o n d i t à . O g n i v o l t a c h e c i a c c o s t i a m o a l t e m a d e l l a G i o r n a t a d e l l a M e m o r i a , o g n i v o l t a c h e a s s i s t i a m o a l l a r i e v o c a z i o n e d i q u e l l ’ i n f e r n o s u l l a t e r r a , o g n i v o l t a c h e s e n t i a m o n a r r a r e l e s t o r i e d e l l e v i t t i m e e d e i l o r o a g u z z i n i , v e n i a m o c o l t i , n o n o s t a n t e i t a n t i d e c e n n i c h e o r m a i c i s e p a r a n o d a q u e l l a t r a g i c a c a t e n a d i m o s t r u o s i t à , d a a n g o s c i o s o s b i g o t t i m e n t o . C o m e s e q u e l l a d i s c e s a d o l o r o s a - r i c o r d a t a , s t u d i a t a , a n a l i z z a t a - a l p u n t o p i ù o s c u r o d e l l a s t o r i a d e l l ’ u o m o , r i s e r v a s s e s e m p r e l a s c o p e r t a d i n u o v i e p i s o d i , d i n u o v e p a g i n e , d i u n o r r o r e c h e s e m b r a n o n a v e r e m a i f i n e . P e r c h é , i n r e a l t à , n o n h a m a i f i n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e l e b r a z i o n e a l Q u i r i n a l e d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a .