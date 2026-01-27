R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A f f r o n t a r e i l t e m a d e l 2 7 g e n n a i o c o m e G i o r n o d e l r i c o r d o s e n z a p r o n u n c i a r e l e p a r o l e s t e r m i n i o d e g l i E b r e i o p r o n u n c i a r l e c o n t i m i d e z z a è u n o l t r a g g i o a l l a s t o r i a e a l l a d i g n i t à u m a n a . L o d i c o p e r c h é l ' a n t i s e m i t i s m o è s e m p r e i n a g g u a t o e i l s u o f a n t a s m a s i a g g i r a p e r i l m o n d o " . L o h a a f f e r m a t o S i m o n e t t a M a t o n e , d e p u t a t a d e l l a L e g g a , i n o c c a s i o n e d e l l a c o m m e m o r a z i o n e d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a a l l a C a m e r a . " O r a , i l d o p o 7 o t t o b r e - h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e d e l C a r r o c c i o - h a d a t o l a s t u r a a l p e g g i o d e l p e g g i o , a d u n n e g a z i o n i s m o s o t t i l e c h e i m p e d i s c e a g l i E b r e i d i p a r l a r e l i b e r a m e n t e . I m p e d i s c e d i p a r l a r e n e l l e u n i v e r s i t à , i m p e d i s c e d i p a r t e c i p a r e a i c o r t e i d e l 2 5 a p r i l e , t e n t a d i i m p e d i r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i a t l e t i i s r a e l i a n i a l l e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e . S a r e b b e p i ù s e m p l i c e e p i ù c o r r e t t o p e r q u e s t i a t l e t i e a l f i e r i d e l p o l i t i c a m e n t e c o r r e t t o d i c h i a r a r e a p e r t a m e n t e : o d i o g l i e b r e i e l i o d i o i n q u a n t o t a l i . D a u n a p a r t e l a s p e r a n z a d i u n a p a c e d u r a t u r a a G a z a , d a l l ' a l t r a l e o r r e n d e s t r a g i i n I r a n , o g g i , n e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a , i m p o n g o n o u n a r i f l e s s i o n e . L ' O l o c a u s t o n o n è n a t o a l l ' i m p r o v v i s o , m a f u c o m e u n f i u m e c a r s i c o c h e s i i n f i l t r ò n e l l a s o c i e t à a t t r a v e r s o p a r o l e d i o d i o e d i d i s c r i m i n a z i o n e r a z z i a l e . L a d e m o c r a z i a n o n s i s e n t ì m i n a c c i a t a e l e c o n s e g u e n z e f u r o n o t e r r i b i l i " . " N o n d o b b i a m o s o t t o v a l u t a r e o g g i l e m a n i f e s t a z i o n i d i p i a z z a c h e i n n e g g i a n o a p e r t a m e n t e a l l ' a n t i s e m i t i s m o . I l G i o r n o d e l l a m e m o r i a n o n p u ò e s s e r e s o l o u n r i c o r d o . N o i d e l l a L e g a - h a c o n c l u s o M a t o n e - a b b i a m o s e m p r e p e r s e g u i t o a p e r t a m e n t e i l d i r i t t o d i I s r a e l e a v i v e r e e l o r i b a d i a m o c o n f e r m e z z a . L ' O l o c a u s t o è s t a t a l a p i ù g r a n d e t r a g e d i a d e l v e n t e s i m o s e c o l o e n o i s u q u e s t o d o b b i a m o r i f l e t t e r e . L o d o b b i a m o a i s e i m i l i o n i d i e b r e i c h e s o n o s t a t i s t e r m i n a t i . L o d o b b i a m o a l l e n o s t r e c o s c i e n z e e v o r r e i c h i u d e r e q u e s t o m i o r i c o r d o c o n P r i m o L e v i c h e s i s u i c i d ò g e t t a n d o s i n e l l a t r o m b a d e l l e s c a l e l ' u n d i c i a p r i l e d e l 1 9 8 7 , p e r c h é d a A u s c h w i t z , c o m e d i c o n o i s o p r a v v i s s u t i , n o n s i e s c e m a i " .