R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a m e m o r i a è u n p o n t e t r a c i ò c h e è s t a t o e c i ò c h e s c e g l i a m o d i e s s e r e . C u s t o d i r l a è u n a t t o d i g i u s t i z i a v e r s o l e v i t t i m e , o l t r e c h e u n a t t o d i a l t a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l n o s t r o P a e s e e v e r s o i l f u t u r o d e i n o s t r i f i g l i . C h e l a m e m o r i a d i v e n t i c o s c i e n z a , c h e l a c o s c i e n z a d i v e n t i a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o F r a n c o M a n e s , d e p u t a t o d e l l e M i n o r a n z e l i n g u i s t i c h e , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l a c o m m e m o r a z i o n e a l l a C a m e r a d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a .