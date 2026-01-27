R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I n o c c a s i o n e d e l G i o r n o d e l l a M e m o r i a r e n d i a m o o m a g g i o a l l e v i t t i m e d e l l a S h o a h , l a p i ù g r a n d e t r a g e d i a d e l N o v e c e n t o , c a u s a t a d a u n o d i o c i e c o e b a r b a r o c o n t r o i l p o p o l o e b r a i c o . U n a d a t a i m p o r t a n t e c h e n o n p u ò e n o n d e v e r i d u r s i a l l a s o l a c o m m e m o r a z i o n e , m a d i v e n t a r e o c c a s i o n e d i r i f l e s s i o n e e r e s p o n s a b i l i t à , c a p a c e d i t e n e r e v i v a , o g n i g i o r n o , l a m e m o r i a e t r a m a n d a r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i i v a l o r i d i t o l l e r a n z a e r i s p e t t o . R i n n o v i a m o l a n o s t r a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a l p o p o l o e b r a i c o e c o n t i n u i a m o a t e n e r e a l t a l a g u a r d i a d a v a n t i a l r i a f f a c c i a r s i d i v e r g o g n o s i e i n a c c e t t a b i l i r i g u r g i t i r a z z i s t i , a n t i s e m i t i e a n t i s i o n i s t i ” . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a .