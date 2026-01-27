R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o i a b b i a m o i l d o v e r e d i t r a m a n d a r e i l r i c o r d o d e l l a S h o a h a c h i v e r r à d o p o d i n o i , p e r c h é è s u l l a m e m o r i a d i c i ò c h e è s t a t o e c i ò c h e n o n d e v e p i ù a c c a d e r e c h e s i f o n d a n o e t r a g g o n o f o r z a q u e g l i i d e a l i d i g i u s t i z i a , d i l i b e r t à , i l r i s p e t t o d e l l a v i t a , d e l l a d i g n i t à u m a n a , c h e s o n o i l c u o r e d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e e d e l l a n o s t r a c o m u n i t à n a z i o n a l e . A p p r e z z o i l l a v o r o c h e l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i s t a s v o l g e n d o p e r l e n u o v e n o r m e s u l l ' a n t i s e m i t i s m o e l a p r e s i d e n z a d e l S e n a t o a u s p i c a c h e l ' A u l a t e r m i n i i l p r o v v e d i m e n t o p o s s i b i l m e n t e e n t r o i l m e s e d i f e b b r a i o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , i n o c c a s i o n e d e l l a c o m m e m o r a z i o n e a l S e n a t o d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a . " C o n t r a p p o n i a m o l a f o r z a d e l l a m e m o r i a a l l ' i g n o r a n z a , a l l ' i n d i f f e r e n z a - h a a g g i u n t o l a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o - c h e n u t r o n o i s e m i d e l l ' o d i o e d e l r a z z i s m o , d e l l ' a n t i s e m i t i s m o e d e l l ' a n t i s i o n i s m o . O d i o , i n d i f f e r e n z a e i g n o r a n z a n o n s o n o s o l t a n t o c i c a t r i c i d e l p a s s a t o , m a f e r i t e a n c o r a a p e r t e , d i f r o n t e a l l e q u a l i n o n p o s s i a m o r i m a n e r e i n s i l e n z i o o , p e g g i o , v o l t a r c i d a l l ' a l t r a p a r t e . I l r i c o r d o d i q u e l l o c h e a v v e n n e n e l l e r e s p o n s a b i l i t à a n c h e i t a l i a n e è p r e s e n t e i n t u t t i n o i , c o s ì c o m e s o n o p r e s e n t i i n n o i i p e r i c o l i d i q u e s t a f a s e s t o r i c a , i n c a r n a t i d a c h i v o r r e b b e a n n u l l a r e i l d i r i t t o d i e s i s t e r e d i I s r a e l e " . " N o n s o n o q u i n d i s o l t a n t o c i c a t r i c i d e l p a s s a t o - h a r i b a d i t o L a R u s s a - m a s o n o f e r i t e a n c o r a a p e r t e , a l l e q u a l i d o b b i a m o p r e s t a r e g r a n d e a t t e n z i o n e . A b b i a m o i l d o v e r e q u i n d i d i r i c o r d a r e , a f f i n c h é l e t r a g e d i e d e l p a s s a t o n o n t o r n i n o p i ù . L e p a g i n e b u i e e i r a s t r e l l a m e n t i a c u i a s s i s t e t t e i m p o t e n t e a n c h e l ' i t a l i a e c o n l a c o r r e s p o n s a b i l i t à a n c h e i t a l i a n a s o n o u n a m e m o r i a c h e i n q u e s t a g i o r n a t a n o n p o s s i a m o t r a s c u r a r e . A b b i a m o i l d o v e r e d i c a m m i n a r e i n s i e m e s u l l a s t r a d a d e l l a m e m o r i a , r e n d e n d o o n o r e a l l e t a n t e , t r o p p e v i t e s p e z z a t e d a l l ' o l o c a u s t o , c o s t r u e n d o i n s i e m e u n f u t u r o d i p a c e e d i r i s p e t t o p e r t u t t i i p o p o l i , p e r t u t t e l e c o m u n i t à " .