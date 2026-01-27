Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per noi 'mai più' non è unespressione vuota. Rappresenta un impegno concreto e quotidiano. Un dovere civico, politico e morale affinché lumanità non sia mai più costretta a rivivere un orrore simile. La Shoah, milioni di morti innanzitutto ebrei, e poi Rom e Sinti, omosessuali, oppositori politici. Lingegneria dello sterminio voluta dai nazisti e sostenuta da chi, come i fascisti con le leggi razziali, si alleò con loro". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "Per questo ogni anno - prosegue il leader di SI - insistiamo affinché il Giorno della Memoria non sia ridotto a una semplice ricorrenza ufficiale, confinata in un calendario burocratico. Perché 'memoria' significa innanzitutto resistere, sempre. Allodio, alla violenza, alla discriminazione, al razzismo". "E significa - conclude Fratoianni - prendere sempre posizione di fronte alle atrocità di cui lessere umano è capace. Perché con lindifferenza e la rassegnazione ciò che è stato può tornare. Perché come diceva Primo Levi è avvenuto, quindi può accadere di nuovo. E noi dobbiamo impedirlo, a ogni costo".