R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a S h o a h n o n p u ò e s s e r e i n a l c u n m o d o c a n c e l l a t a d a l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a . N o n d o b b i a m o m a i d i m e n t i c a r e i l m a s s a c r o d i m i l i o n i d i d o n n e , d i u o m i n i i n e r m i , d i a n z i a n i i n d i f e s i e d i b a m b i n i i n n o c e n t i . L e l e g g i d i N o r i m b e r g a c h e s a n c i r o n o l a p o l i t i c a a n t i s e m i t a d e l r e g i m e n a z i s t a e l e l e g g i r a z z i a l i a d o t t a t e n e l ' 3 8 d a l f a s c i s m o r e s t a n o u n a d e l l e p a g i n e p i ù b u i e e v e r g o g n o s e d e l l a n o s t r a s t o r i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , c e l e b r a n d o i n A u l a i l G i o r n o d e l l a m e m o r i a . " M a i n q u e g l i a n n i c r u d e l i - h a a g g i u n t o - v i f u r o n o u o m i n i e d o n n e c h e a n c h e n e l n o s t r o P a e s e , a r i s c h i o d e l l a p r o p r i a i n c o l u m i t à , s i p r o d i g a r o n o p e r s a l v a r e t a n t i e b r e i , a i u t a n d o l i a f u g g i r e d a l l a m o r t e s i c u r a . 7 9 4 i t a l i a n i s o n o s t a t i r i c o n o s c i u t i t r a i ' G i u s t i ' t r a l e n a z i o n i . O g g i , m e n t r e s i d i f f o n d o n o i n a c c e t t a b i l i d e r i v e d i s t a m p o r a z z i s t a e a n t i s e m i t a , n o n s i p u ò r i m a n e r e i n d i f f e r e n t i . O c c o r r e a d o t t a r e o g n i i n i z i a t i v a p e r c o n t r a s t a r e q u e s t e i d e o l o g i e c o n l a m a s s i m a d e t e r m i n a z i o n e . D o b b i a m o t u t t i v i g i l a r e a l l i v e l l o p i ù a l t o p o s s i b i l e " . " I n o c c a s i o n e d i q u e s t a g i o r n a t a , l e i s t i t u z i o n i s o n o c h i a m a t e a r i c o r d a r e e a r i f l e t t e r e s u q u a n t o a c c a d d e a l l o r a e s u q u a n t o s t a a c c a d e n d o o r a . E p r o p r i o p e r c o n s o l i d a r e l a c o s c i e n z a c i v i c a d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , l a r e c e n t e l e g g e 4 6 d e l 2 5 m a r z o ' 2 5 h a i s t i t u i t o u n a p p o s i t o f o n d o p e r p r o m u o v e r e e p e r i n c e n t i v a r e i v i a g g i n e l l a m e m o r i a p r e s s o i c a m p i d i c o n c e n t r a m e n t o e d i s t e r m i n i o n a z i s t i p e r g l i s t u d e n t i d e g l i u l t i m i d u e a n n i d e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i s e c o n d o g r a d o . D o b b i a m o f o r n i r e a i r a g a z z i i t a l i a n i e d e u r o p e i - h a c o n c l u s o F o n t a n a - g l i s t r u m e n t i p e r e s s e r e p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l i d i q u e l l a i m m a n e t r a g e d i a e d e l l a s u a p o r t a t a s t o r i c a . V a m a n t e n u t o s a l d o i l f i l o d e l l a m e m o r i a c o n c h i l i h a p r e c e d u t i , n e l l a s p e r a n z a c h e s a p p i a n o f a r p r e v a l e r e s e m p r e i l b e n e e i l l i b e r o c o n f r o n t o t r a l e c u l t u r e d i f f e r e n t i " . L ' A u l a h a q u i n d i o s s e r v a t o u n m i n u t o d i s i l e n z i o .