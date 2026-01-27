R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e n o s t r a d e m o c r a z i e s o n o m a l c o n c e m a m a i c a d e r e n e l l a f a l s a i l l u s i o n e c h e c i p o s s a e s s e r e u n a d e r i v a v e r s o l ' a u t o c r a z i a p e r f a r l e f u n z i o n a r e " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i ' A n t i f a s c i s t i o l t r e i l l a g e r ' a l l a S a l a Z u c c a r i , e v e n t o o r g a n i z z a t o d a M a r i o l i n a C a s t e l l o n e . " O g g i è i l G i o r n o d e l l a M e m o r i a " m a " s i p u ò a n c h e p a r l a r e d i G a z a , s i d e v e s e m p r e p a r l a r e d i q u e l l o c h e è a c c a d u t o a G a z a , d i q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o i n I r a n , d i q u a l s i a s i s i s t e m a v i o l e n t o c h e n o n r i s p e t t a l a d i g n i t à d e l l ' u o m o . P e r ò - h a a g g i u n t o r i p r e n d e n d o l e p a r o l e d e l l a s e n a t r i c e L i l i a n a S e g r e o g g i a l Q u i r i n a l e - n o n s i p u ò u t i l i z z a r e G a z a c o n t r o l ' O l o c a u s t o , s a r e b b e u n a s c o r r e t t e z z a m o r a l e u n i c a . B i s o g n a s e m p r e c o m b a t t e r e l ' a n t i s e m i t i s m o e q u e s t a m e m o r i a s e r v e p e r c h è c i s o n o v a l o r i m o r a l i c h e v a n n o r i c o r d a t i o g g i e s e m p r e " .