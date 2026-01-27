R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a G i o r n a t a d e l l a M e m o r i a c i r i c o r d a d i i m p e g n a r c i o g n i g i o r n o c o n t r o l ' o d i o , a f f i n c h é t r a g e d i e c o m e q u e l l a d e l l ' O l o c a u s t o e i n f a m i t à c o m e q u e l l a d e l l e l e g g i r a z z i a l i f a s c i s t e c o n t r o l a c o m u n i t à e b r a i c a n o n s i r i p e t a n o m a i p i ù e i l r i c o r d o d e l l e v i t t i m e d i q u e l l ' o r r o r e c a m m i n i s u l l e g a m b e d e i n o s t r i g i o v a n i c o m e s p i n t a a i m p e g n a r s i e o p p o r s i o g n i q u a l v o l t a l ' u m a n i t à e s c e d a l l a s t o r i a " . C o s ì i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e . " È q u e s t o c h e c i h a s e m p r e s p i n t o n e l n o s t r o i m p e g n o q u o t i d i a n o a c o m b a t t e r e l ' a n t i s e m i t i s m o , o g n i m a n i f e s t a z i o n e d i i n t o l l e r a n z a e d i o d i o , l e c a r n e f i c i n e d e l n o s t r o t e m p o i n c u i i l d i r i t t o u m a n i t a r i o e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e v e n g o n o c a l p e s t a t i . M e m o r i a e i m p e g n o p e r d i r e ' m a i p i ù ' : q u e s t a s a r à s e m p r e l a n o s t r a b u s s o l a " .