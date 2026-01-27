R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O t t a n t ' a n n i d o p o , p u r t r o p p o , p o s s i a m o a f f e r m a r e c h e A u s c h w i t z n o n h a g u a r i t o i l m o n d o d a l l ' a n t i s e m i t i s m o . E a l l o r a , s e l a m e m o r i a h a u n s e n s o , q u e s t a m e m o r i a d e v e f a r e i c o n t i c o n i l p r e s e n t e , a l t r i m e n t i s i r i d u c e a v u o t a r i t u a l i t à e d a r e u n s e n s o a l l a m e m o r i a s i g n i f i c a n o n s o l t a n t o r i c o r d a r e l e v i t t i m e e g l i e s i t i f a t a l i d e l r a z z i s m o e d e l l ' a n t i s e m i t i s m o d e l s e c o l o s c o r s o , m a s i g n i f i c a a n c h e c o n f e r m a r e i n m a n i e r a f a t t u a l e , q u o t i d i a n a m e n t e , i l n o s t r o r a d i c a l e r i f i u t o d e g l i a b o m i n e v o l i d i s v a l o r i c h e h a n n o s p a l a n c a t o l e p o r t e d i A u s c h w i t z e r i b a d i r e l a d i f e s a o s t i n a t a d e i v a l o r i d i d e m o c r a z i a i n s i d i a t i d a u n n e m i c o n u o v o e s u b d o l o " . L o h a a f f e r m a t o M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i a d i N o i M o d e r a t i , i n o c c a s i o n e d e l l a c o m m e m o r a z i o n e a l l a C a m e r a d e l G i o r n o d e l l a m e m o r i a . " L a n o r m a l i z z a z i o n e d e l l ' a n t i s e m i t i s m o - h a s p i e g a t o a n c o r a l ' e s p o n e n t e c e n t r i s t a - t r a v e s t i t a d a l e g i t t i m a c r i t i c a a l l o S t a t o d i I s r a e l e , q u e l l ' a n t i s i o n i s m o c h e a l t r o n o n è c h e l a n e g a z i o n e d e l d i r i t t o d e l p o p o l o e b r a i c o d i a v e r e u n a p a t r i a . E a l l o r a o n o r a r e l a m e m o r i a s i g n i f i c a a v e r e i l c o r a g g i o d i r i c o n o s c e r e n e l l ' a n t i s i o n i s m o i l n u o v o n e m i c o e l a f o r z a p e r d e n u n c i a r l o e c o n d a n n a r l o " .