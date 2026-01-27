R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i a b b i a m o i l d o v e r e d e l l a m e m o r i a . L a m e m o r i a d e i s e i m i l i o n i d i e b r e i d e p o r t a t i e u c c i s i , d e g l i o m o s e s s u a l i , d e i r o m , d e i s i n t i , d e g l i o p p o s i t o r i p o l i t i c i , d e i r e l i g i o s i e d e g l i i n t e r n a t i m i l i t a r i . M a n o n p o s s i a m o l i m i t a r c i a r a c c o n t a r e c o s a è a c c a d u t o , d o b b i a m o c h i e d e r c i c o m e s i a s t a t o p o s s i b i l e ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a , M a r i a E l e n a B o s c h i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a d u r a n t e l a c o m m e m o r a z i o n e d e l g i o r n o d e l l a M e m o r i a . “ È s t a t o p o s s i b i l e - s p i e g a - p e r l ’ o r g a n i z z a z i o n e l u c i d a d e i r e g i m i n a z i s t a e f a s c i s t a , p e r l e l e g g i r a z z i s t e d e l 1 9 3 8 v o l u t e d a M u s s o l i n i , p e r c h i c o l l a b o r ò e p e r c h i r e s t ò i n d i f f e r e n t e . N o n c i f u u n f a s c i s m o b u o n o , m a d i c e r t o q u e l l a è l a p a g i n a p i ù b a s s a d e l l a n o s t r a s t o r i a , e a c h i o g g i c o n n o s t a l g i a f a i l s a l u t o r o m a n o r i c o r d o c h e n o n c ’ è u n a s t r a d a f a t t a d a l f a s c i s m o c h e p o s s a c o m p e n s a r e l a v i t a d i u n d e p o r t a t o d e l G h e t t o e b r a i c o ” . “ O g g i v e d i a m o s e g n a l i c h e d e v o n o p r e o c c u p a r c i : u n a n t i s e m i t i s m o e u n a n t i s i o n i s m o c h e s i s t a n n o d i f f o n d e n d o a n c h e i n I t a l i a , a g g r e s s i o n i , d i s c r i m i n a z i o n i , o d i o s u i s o c i a l e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a . C r i t i c a r e i l g o v e r n o N e t a n y a h u è l e g i t t i m o , m a n o n p u ò m a i t r a s f o r m a r s i i n u n a t t a c c o c o n t r o u n p o p o l o o u n a c o m u n i t à r e l i g i o s a . C o m e d i c e v a P r i m o L e v i , ‘ è a v v e n u t o e p u ò a v v e n i r e d i n u o v o ’ . P e r q u e s t o n o n è a c c e t t a b i l e c h e c i t t a d i n i i t a l i a n i d i r e l i g i o n e e b r a i c a n o n s i s e n t a n o a l s i c u r o q u i , a c a s a l o r o . D i f r o n t e a u n ’ i n g i u s t i z i a , a l l ’ a n t i s e m i t i s m o , d i f r o n t e a q u e l l o c h e è u n ’ i n a c c e t t a b i l e r i t o r n i a p a g i n e d i s t o r i a c h e n o n v o r r e m m o p i ù r i v i v e r e , n o i n o n c i v o l t e r e m o d a l l ’ a l t r a p a r t e . N o i - c o n c l u d e - n o n s a r e m o i n d i f f e r e n t i ” .