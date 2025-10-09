R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S e t t e m b r e 2 0 2 5 è s t a t o i l t e r z o s e t t e m b r e p i ù c a l d o a l i v e l l o g l o b a l e , c o n u n a t e m p e r a t u r a m e d i a d i 1 6 , 1 1 ° C , 0 , 6 6 ° C i n p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a d i s e t t e m b r e d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 . I l m e s e s c o r s o h a r e g i s t r a t o 0 , 2 7 ° C i n m e n o r i s p e t t o a l s e t t e m b r e p i ù c a l d o , q u e l l o d e l 2 0 2 3 , e d è s t a t o s o l o d i 0 , 0 7 ° C p i ù f r e d d o d i s e t t e m b r e 2 0 2 4 . E ' q u a n t o r i l e v a C o p e r n i c u s C l i m a t e C h a n g e S e r v i c e ( C 3 S ) . S e t t e m b r e 2 0 2 5 è s t a t o , p o i , d i 1 , 4 7 ° C s u p e r i o r e a l l a m e d i a s t i m a t a p e r i l p e r i o d o 1 8 5 0 - 1 9 0 0 , u t i l i z z a t a p e r d e f i n i r e i l l i v e l l o p r e i n d u s t r i a l e . L a t e m p e r a t u r a m e d i a s u 1 2 m e s i , d a o t t o b r e 2 0 2 4 a s e t t e m b r e 2 0 2 5 , è s t a t a d i 0 , 6 3 ° C s u p e r i o r e a l l a m e d i a d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 e d i 1 , 5 1 ° C s o p r a i l l i v e l l o p r e i n d u s t r i a l e . L a t e m p e r a t u r a m e d i a s u l t e r r i t o r i o e u r o p e o p e r s e t t e m b r e 2 0 2 5 è s t a t a d i 1 5 , 9 5 ° C , 1 , 2 3 ° C i n p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a d i s e t t e m b r e d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 , c l a s s i f i c a n d o s i a l q u i n t o p o s t o n e l l a c l a s s i f i c a m e n s i l e p i ù a l t a . " L a t e m p e r a t u r a g l o b a l e d i s e t t e m b r e 2 0 2 5 è s t a t a l a t e r z a p i ù c a l d a m a i r e g i s t r a t a , q u a s i q u a n t o q u e l l a d i s e t t e m b r e 2 0 2 4 , m e n o d i u n d e c i m o d i g r a d o i n m e n o . A d i s t a n z a d i u n a n n o , i l c o n t e s t o d e l l a t e m p e r a t u r a g l o b a l e r i m a n e p r e s s o c h é i n v a r i a t o , c o n t e m p e r a t u r e s u p e r f i c i a l i d e l l a t e r r a f e r m a e d e l m a r e p e r s i s t e n t e m e n t e e l e v a t e , c h e r i f l e t t o n o l a c o n t i n u a i n f l u e n z a d e l l ' a c c u m u l o d i g a s s e r r a n e l l ' a t m o s f e r a " , o s s e r v a S a m a n t h a B u r g e s s , R e s p o n s a b i l e s t r a t e g i c o p e r i l C l i m a . L a t e m p e r a t u r a m e d i a g l o b a l e d e l l a s u p e r f i c i e d e l m a r e ( S s t ) p e r s e t t e m b r e 2 0 2 5 è s t a t a d i 2 0 , 7 2 ° C , i l t e r z o v a l o r e p i ù a l t o m a i r e g i s t r a t o p e r i l m e s e , 0 , 2 0 ° C i n m e n o r i s p e t t o a l r e c o r d d i s e t t e m b r e 2 0 2 3 . I n E u r o p a , S s t m o l t o s u p e r i o r i a l l a m e d i a o a l i v e l l i r e c o r d s o n o s t a t e r e g i s t r a t e i n u n ' a m p i a r e g i o n e d a l M a r e d i N o r v e g i a a l M a r e d i K a r a ; n e l M e d i t e r r a n e o , l e S s t s o n o s t a t e p e r l o p i ù m o l t o s u p e r i o r i a l l a m e d i a , s o p r a t t u t t o n e l l e p a r t i o c c i d e n t a l i e c e n t r a l i d e l b a c i n o .