R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o d a l l e i m p r e s e d e i s e t t o r i c o r e m a n i f a t t u r i e r i d e l m a r e ( f a b b r i c a z i o n e d i n a v i e i m b a r c a z i o n i ) e d e l l ’ a e r o s p a z i o ( f a b b r i c a z i o n e a e r o m o b i l i e v e i c o l i s p a z i a l i ) è d i o l t r e 7 m i l i a r d i d i e u r o , e q u i v a l e n t i a l 2 , 5 % d e l t o t a l e p r o d o t t o d a l l e i m p r e s e m a n i f a t t u r i e r e i n I t a l i a , u n d a t o i n c r e s c i t a d e l l ’ 8 2 , 4 % d a l 2 0 1 5 a l 2 0 2 3 . A f o r n i r e i d a t i i n a n t e p r i m a d e l p r i m o R a p p o r t o N a z i o n a l e S p a c e & B l u e E c o n o m y 2 0 2 6 d e l l ’ O s s e r v a t o r i o I n t e g r a t o S p a c e & B l u e è s t a t o G i o v a n n i A c a m p o r a , P r e s i d e n t e d i S i . C a m e r a e A s s o n a u t i c a I t a l i a n a , i n a p e r t u r a d e l 3 ° F o r u m S p a c e & B l u e , i n c o r s o a R o m a p r e s s o i l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . O b i e t t i v o d e l F o r u m è p r o m u o v e r e u n a f i l i e r a i t a l i a n a c h e i n t e r c o n n e t t a l ’ e c o n o m i a d e l l o s p a z i o e d e l m a r e p e r l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a n a z i o n a l e p a r t e n d o d a l l ' e c c e l l e n z a c e r t i f i c a t a i n q u e s t i d u e c a m p i . S e c o n d o i d a t i p r o p r i o l e d u e f i l i e r e r a p p r e s e n t a n o u n m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e , c o m e d i m o s t r a n o i d a t i s u l l e i m p r e s e c h e n e l t r i e n n i o 2 0 2 3 - 2 0 2 5 h a n n o i n v e s t i t o i n t e c n o l o g i e d i g i t a l i : i l 6 9 , 9 % n e l s e t t o r e a e r o s p a z i o e i l 6 7 , 3 % p e r l ’ e c o n o m i a d e l m a r e . C o n l ’ i n t e r v e n t o d e l D i r e t t o r e G e n e r a l e L u c a V i n c e n z o M a r i a S a l a m o n e , l ’ A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o a s v o l g e r e u n a f u n z i o n e d i r a c c o r d o s t r a t e g i c o t r a l e d u e d i m e n s i o n i a n c h e n e l l ’ a m b i t o d e g l i s c e n a r i n a z i o n a l i e d e u r o p e i , p r o p o n e n d o u n n u o v o p e r c o r s o t e s o a d u n i r e f i l i e r e , c o m p e t e n z e e v i s i o n i i n u n a t r a i e t t o r i a c o n d i v i s a d i s v i l u p p o e i n n o v a z i o n e m e d i a n t e l a p r o s s i m a p u b b l i c a z i o n e d i b a n d i d i g a r a m u l t i - t e m a t i c i , v o l t i a s t i m o l a r e l a p a r t e c i p a z i o n e “ c r o s s - i n d u s t r y ” d e i p o t e n z i a l i a t t o r i c h e o p e r a n o n e i s e t t o r i d e l l o s p a z i o e d e l m a r e , i v i i n c l u s a l a s u b a c q u e a , p e r a t t i v i t à d i s v i l u p p o s p e r i m e n t a l e e p r o t o t i p a z i o n e a v a n z a t a . P e r G i o v a n n i A c a m p o r a , P r e s i d e n t e d i S i . C a m e r a e A s s o n a u t i c a I t a l i a n a - A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e p e r l o s v i l u p p o d e l l ’ e c o n o m i a d e l m a r e d i U n i o n c a m e r e , “ l ’ I t a l i a p u ò e d e v e e s s e r e u n a n a z i o n e l e a d e r n e l l a S p a c e & B l u e E c o n o m y . C o n l ’ O s s e r v a t o r i o I n t e g r a t o S p a c e & B l u e E c o n o m y e i l n u o v o O s s e r v a t o r i o U n d e r w a t e r s t i a m o c o s t r u e n d o s t r u m e n t i s t r a t e g i c i c h e p e r m e t t e r a n n o a l P a e s e d i p r e n d e r e d e c i s i o n i b a s a t e s u e v i d e n z e s o l i d e , v a l o r i z z a n d o d u e f i l i e r e a d a l t i s s i m a i n t e n s i t à t e c n o l o g i c a . I p r i m i d a t i m o s t r a n o c o n c h i a r e z z a u n p o t e n z i a l e s t r a o r d i n a r i o : u n i t i , S p a z i o e M a r e p o s s o n o d i v e n t a r e u n a l e v a d e c i s i v a p e r l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a n a z i o n a l e e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o ” . P e r M a s s i m o C l a u d i o C o m p a r i n i , M a n a g i n g D i r e c t o r d e l l a D i v i s i o n e S p a z i o d i L e o n a r d o e P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d i T h a l e s A l e n i a S p a c e , " l e t e c n o l o g i e d e l l o s p a z i o e d e l m a r e p r e s e n t a n o a m p i e e c r e s c e n t i p o s s i b i l i t à d i i n t e g r a z i o n e . B a s t i p e n s a r e a l l ’ u t i l i z z o d e i d a t i s a t e l l i t a r i g e o s p a z i a l i p e r i l m o n i t o r a g g i o d e i m a r i e d e l l e c o s t e , a s u p p o r t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à , d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e . O g g i c o n l e t e c n o l o g i e s p a z i a l i , m o l t e d e l l e q u a l i s v i l u p p a t e d a L e o n a r d o e l e s u e j o i n t v e n t u r e T e l e s p a z i o e T h a l e s A l e n i a S p a c e , d i s p o n i a m o d i c o m p e t e n z e i n t u t t i i d o m i n i d e l l o s p a z i o , p o n e n d o l e b a s i p e r u n e c o s i s t e m a i n t e g r a t o i n c u i m a r e e o r b i t e s p a z i a l i d i a l o g a n o i n m o d o c o n t i n u o " . S e c o n d o i d a t i p r e s e n t a t i n e g l i u l t i m i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y 2 0 2 5 , i l V a l o r e 2 0 2 5 d e l l ’ e c o n o m i a d e l l o s p a z i o i t a l i a n a è p a r i a c i r c a € 4 m i l i a r d i d i f a t t u r a t o . L ’ E u r o s p a c e F a c t s & F i g u r e s 2 0 2 5 i n d i c a c h e l ’ i n d u s t r i a s p a z i a l e e u r o p e a h a r e g i s t r a t o v e n d i t e p e r c i r c a 8 , 8 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 2 4 e i m p i e g a q u a s i 6 6 . 0 0 0 p e r s o n e . I l r e p o r t S p a c e F o u n d a t i o n “ T h e S p a c e R e p o r t 2 0 2 5 Q 2 ” i n d i c a c h e l ’ e c o n o m i a s p a z i a l e g l o b a l e h a r a g g i u n t o 6 1 3 m i l i a r d i d i d o l l a r i ( U s d ) n e l 2 0 2 4 , c o n u n a c r e s c i t a d e l + 7 , 8 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . U n ’ u l t e r i o r e l e t t u r a d e l m e r c a t o g l o b a l e d a l l ’ u l t i m o R e p o r t d i M c K i n s e y s e g n a l a c h e l ’ e c o n o m i a s p a z i a l e p o t r e b b e a r r i v a r e a 1 , 8 t r i l i o n i d i d o l l a r i e n t r o i l 2 0 3 5 . P a r a l l e l a m e n t e , l ’ E c o n o m i a d e l M a r e i t a l i a n a , s e c o n d o i l X I I I R a p p o r t o d i O s s e r m a r e - U n i o n c a m e r e , c o n t r i b u i s c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l p i l n a z i o n a l e , c o n o l t r e 2 1 7 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e a g g i u n t o , p a r i a l l ’ 1 1 , 3 % d e l P i l e p i ù d i 1 m i l i o n e d i o c c u p a t i i n o l t r e 2 3 0 . 0 0 0 i m p r e s e . I l “ T h e E u B l u e E c o n o m y R e p o r t 2 0 2 5 ” i n d i c a c h e n e l 2 0 2 2 , l ' e c o n o m i a b l u h a g e n e r a t o u n f a t t u r a t o d i q u a s i 8 9 0 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a u m e n t o d e l 2 9 % r i s p e t t o a l 2 0 2 1 . I l r a p p o r t o O c s e S t i m a c h e l ’ e c o n o m i a d e l l ’ o c e a n o n e l 2 0 3 0 p o s s a s u p e r a r e 3 t r i l i o n i d i d o l l a r i , m a n t e n e n d o c i r c a i l 2 , 5 % d e l G v a g l o b a l e . I n o l t r e , s e c o n d o u n r e c e n t e s t u d i o d i P w c i l m e r c a t o i t a l i a n o d e l l a d i m e n s i o n e s u b a c q u e a r a g g i u n g e r à i 2 0 4 m i l i o n i d i e u r o e n t r o i l 2 0 3 0 c o n u n a c r e s c i t a d e l + 1 5 , 1 % , m a n t e n e n d o l a l e a d e r s h i p i n t e r n a z i o n a l e , g r a z i e a n c h e a l c o n t r i b u t o d e i b a n d i p r o m o s s i d a l P N S c h e h a n n o c o i n v o l t o f i n q u i u n e c o s i s t e m a d i 1 9 0 r e a l t à .