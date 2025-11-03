R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - Q u a t t r o u o m i n i s u 5 f a t i c a n o a p a r l a r e d e i p r o p r i p r o b l e m i s e s s u a l i . I g i o v a n i d e l l a G e n e r a z i o n e Z a p p a i o n o p i ù a p e r t i a l d i a l o g o s u l l a s e s s u a l i t à , i M i l l e n n i a l s n o n s i m u o v o n o a i p r i m i s i n t o m i e r i m a n d a n o i l c o n f r o n t o c o n i l m e d i c o , m e n t r e G e n e r a z i o n e X e B o o m e r s o n o m e n o a t t e n t i a l l a p r e v e n z i o n e , m a a i p r i m i s i n t o m i v a n n o d a l m e d i c o d i b a s e o d a l l o s p e c i a l i s t a . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n a r i c e r c a p r o m o s s a d a V i a t r i s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I q v i a , p r e s e n t a t a o g g i i n o c c a s i o n e d e l l a n c i o i n I t a l i a d e l l a n u o v a f o r m u l a z i o n e o r o d i s p e r s i b i l e ( O d f ) d i V i a g r a * . V i a t r i s , a z i e n d a g l o b a l e c h e o p e r a n e l l ' a m b i t o d e l l a s a l u t e , h a v o l u t o i n d a g a r e c o m e g l i u o m i n i i t a l i a n i v i v o n o o g g i l a p r o p r i a s a l u t e e i n p a r t i c o l a r e i l p r o p r i o b e n e s s e r e s e s s u a l e . I r i s u l t a t i d e l l a s u r v e y , c o n d o t t a d a l u g l i o a s e t t e m b r e 2 0 2 5 s u u n c a m p i o n e d i 1 . 0 0 0 u o m i n i t r a i 1 8 e i 7 0 a n n i , r a c c o n t a n o u n P a e s e f a t t o d i l u c i e o m b r e q u a n d o s i p a r l a d i a p p r o c c i o a l l a p r o p r i a s a l u t e s e s s u a l e : s e d a u n a p a r t e c r e s c e l ' a t t e n z i o n e a l b e n e s s e r e g e n e r a l e e v i e n e r i c o n o s c i u t a l ' i m p o r t a n z a d e l l a s f e r a s e s s u a l e , d a l l ' a l t r a p e r s i s t o n o i m b a r a z z o e d i f f i c o l t à a c h i e d e r e a i u t o i n c a s o d i p r o b l e m i s e s s u a l i , c o m e a d e s e m p i o l a d i s f u n z i o n e e r e t t i l e . E m e r g o n o , i n o l t r e , d i f f e r e n z e s i g n i f i c a t i v e t r a l e d i v e r s e g e n e r a z i o n i . L a f o t o g r a f i a c h e e m e r g e d a l l ' i n d a g i n e m o s t r a u o m i n i p r o f o n d a m e n t e d i v e r s i n e l l ' a p p r o c c i o a l l a s a l u t e e a l b e n e s s e r e s e s s u a l e . I g i o v a n i d e l l a G e n Z a p p a i o n o p i ù a p e r t i a l d i a l o g o s u l l a s e s s u a l i t à e s i a t t i v a n o i m m e d i a t a m e n t e i n p r e s e n z a d i u n p r o b l e m a i n a m b i t o s e s s u a l e , m a p r e f e r i s c o n o p a r l a r n e c o n a m i c i e f a m i l i a r i p r i m a d i a f f i d a r s i a u n c l i n i c o . I M i l l e n n i a l s s o n o p i ù a t t e n d i s t i : n o n s i m u o v o n o a i p r i m i s i n t o m i e r i m a n d a n o i l c o n f r o n t o c o n i l m e d i c o , r i c e r c a n d o a n c h ' e s s i s o l u z i o n i a u t o n o m e o p a r l a n d o n e c o n i l p a r t n e r o g l i a m i c i . G e n X e B o o m e r , i n f i n e , s o n o m e n o a t t e n t i a l l a p r e v e n z i o n e , m a p i ù i n c l i n i n e l r i v o l g e r s i a i p r i m i s i n t o m i a l m e d i c o d i b a s e o a l l o s p e c i a l i s t a . U n u o m o s u 2 - d e t t a g l i a u n a n o t a - d i c h i a r a d i i m p e g n a r s i a m a n t e n e r s i i n b u o n a s a l u t e , a d o t t a n d o s t i l i d i v i t a s a n i . Q u e s t a s e n s i b i l i t à è p a r t i c o l a r m e n t e m a r c a t a t r a i p i ù g i o v a n i , p i ù i n c l i n i a s e g u i r e a b i t u d i n i s a l u t a r i . Q u a n d o s i g u a r d a a l l a s f e r a p i ù i n t i m a , p e r ò , i l q u a d r o c h e e m e r g e è f a t t o d i c o n t r a s t i . S e i u o m i n i s u 1 0 r i c o n o s c o n o c h e l a s e s s u a l i t à è f o n d a m e n t a l e p e r l a v i t a d i c o p p i a e p e r l ' a u t o s t i m a , e p p u r e q u a s i l a m e t à ( 4 5 % ) d e g l i i n t e r v i s t a t i n o n s i s e n t e s o d d i s f a t t a d e l p r o p r i o b e n e s s e r e s e s s u a l e . I g i o v a n i a p p a i o n o m e n o i n c l i n i a c o n s i d e r a r e d e t e r m i n a n t e q u e s t o a s p e t t o , m e n t r e g l i u o m i n i d i m e z z a e t à e o v e r 6 0 l o r i t e n g o n o p i ù i m p o r t a n t e p e r l a p r o p r i a q u a l i t à d i v i t a , p u r a m m e t t e n d o c h e c o n i l p a s s a r e d e g l i a n n i l a s o d d i s f a z i o n e s e s s u a l e p o s s a d i m i n u i r e . P a r l a r e d e i p r o b l e m i s e s s u a l i r e s t a i n g e n e r a l e a n c o r a d i f f i c i l e p e r g l i u o m i n i i t a l i a n i . N o n o s t a n t e s e n e r i c o n o s c a l ' i m p o r t a n z a , 4 u o m i n i s u 5 n o n s o n o a p r o p r i o a g i o n e l c o n d i v i d e r e c o n q u a l c u n o l e p r o p r i e d i f f i c o l t à i n q u e s t o a m b i t o . L a G e n Z s e m b r a p i ù d i s i n v o l t a e a p e r t a n e l d i a l o g o s u l l a s e s s u a l i t à , m a q u a n d o i l p r o b l e m a d i v e n t a c o n c r e t o e m e r g o n o i n s i c u r e z z e e f r a g i l i t à c h e r e n d o n o d i f f i c i l e i l c o n f r o n t o c o n i l m e d i c o . S o l o 1 u o m o s u 5 s i a t t i v a s u b i t o a i p r i m i s i n t o m i d i u n p r o b l e m a s e s s u a l e . Q u e s t o a t t e g g i a m e n t o s i d i f f e r e n z i a n e t t a m e n t e a s e c o n d a d e l l e g e n e r a z i o n i : i p i ù g i o v a n i m o s t r a n o p i ù p r o a t t i v i t à , d i c h i a r a n d o s i p r o n t i a d a g i r e s u b i t o i n c a s o d i p r o b l e m i s e s s u a l i , m a t e n d o n o a c e r c a r e d i r i s o l v e r e i l p r o b l e m a d a s o l i , c h i e d e n d o c o n s i g l i i n f o r m a l i a d a m i c i e f a m i l i a r i . I M i l l e n n i a l s s i a f f i d a n o a g l i s t e s s i i n t e r l o c u t o r i , o l t r e a l m o n d o o n l i n e , m a s o l o a l l a c o m p a r s a d i s i n t o m i p i ù i m p o r t a n t i o e v i d e n t i . L a G e n X e i B o o m e r , i n v e c e , a t t e n d o n o c h e i l p r o b l e m a d i v e n t i p e r s i s t e n t e p e r r i v o l g e r s i p o i d i r e t t a m e n t e a d e s e m p i o a l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e - p r i m o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l 5 2 % d e g l i i n t e r v i s t a t i , s o p r a t t u t t o a l C e n t r o e a l N o r d - o a l l o s p e c i a l i s t a ( 3 5 % ) , c o n u n a p r e v a l e n z a a l S u d . L ' i n d a g i n e c o n f e r m a l e b a r r i e r e c u l t u r a l i e p s i c o l o g i c h e n e l d i a l o g o m e d i c o - p a z i e n t e a n c h e s u i t e m i l e g a t i a l l a s e s s u a l i t à : 6 u o m i n i s u 1 0 d i c h i a r a n o d i p r o v a r e d i s a g i o a d a f f r o n t a r e l ' a r g o m e n t o c o n u n m e d i c o . T r a i m o t i v i p r e v a l g o n o i m b a r a z z o e v e r g o g n a ( 3 3 % ) , l a p a u r a d e l g i u d i z i o ( 2 4 % ) e l a d i f f i c o l t à a t r o v a r e l e p a r o l e g i u s t e ( 1 2 % ) . Q u e s t ' u l t i m a , i n s i e m e a l t i m o r e d i e s s e r e p e r c e p i t i c o m e d e b o l i o f r a g i l i , è p i ù f r e q u e n t e n e i g i o v a n i , m e n t r e t r a g l i u o m i n i p i ù m a t u r i p e s a l a s c a r s a a b i t u d i n e a r i v o l g e r s i a u n m e d i c o p e r p r o b l e m i i n t i m i ( 2 3 % ) . L ' e t à i n f l u e n z a a n c h e l a t i p o l o g i a d i s p e c i a l i s t a a c u i c i s i r i v o l g e . S e l e g e n e r a z i o n i p i ù i n l à c o n g l i a n n i p r e d i l i g e r e b b e r o l ' u r o l o g o o l ' a n d r o l o g o ( 1 s u 2 ) , c i r c a 1 s u 3 t r a i r i s p o n d e n t i p i ù g i o v a n i s c e g l i e r e b b e d i r i v o l g e r s i a u n o p s i c o l o g o , a c o n f e r m a d e l l a m a g g i o r e a p e r t u r a d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i v e r s o i l p r o p r i o b e n e s s e r e m e n t a l e . L a d i s f u n z i o n e e r e t t i l e è u n a c o n d i z i o n e m o l t o c o m u n e e r i g u a r d a c i r c a 3 m i l i o n i d i u o m i n i i n I t a l i a , c o n u n a p r e v a l e n z a g l o b a l e d e l 1 3 % ( p a r i a l 2 % t r a 1 8 e 3 4 a n n i e a l 4 8 % o l t r e i 7 0 a n n i ) , r i c o r d a l a n o t a . N o n o s t a n t e c i ò , p a r l a r n e c o n t i n u a a e s s e r e d i f f i c i l e . " N e l l a m i a e s p e r i e n z a c l i n i c a v e d o o g n i g i o r n o c o m e i l d i a l o g o t r a m e d i c o e p a z i e n t e s i a f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e q u e s t e p r o b l e m a t i c h e e a r r i v a r e a s o l u z i o n i e f f i c a c i - c o m m e n t a E m m a n u e l e J a n n i n i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i E n d o c r i n o l o g i a e S e s s u o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a - E p p u r e , g l i u o m i n i c h e r i e s c o n o a c h i e d e r e a i u t o p e r l e l o r o d i f f i c o l t à s e s s u a l i s o n o a n c o r a t r o p p o p o c h i : m o l t i , a n c h e t r a i p i ù g i o v a n i , r e s t a n o l e g a t i a r e t a g g i d e l p a s s a t o , t e m e n d o c h e a m m e t t e r e u n p r o b l e m a i n t i m o s i a s e g n o d i d e b o l e z z a o p o c a v i r i l i t à . I n q u e s t o a m b i t o p i ù c h e i n a l t r i , n e l c o r s o d e l t e m p o n o i m e d i c i c i s i a m o r e s i c o n t o d e l l ' i m p o r t a n z a d i c r e a r e u n v o c a b o l a r i o a p p r o p r i a t o p e r p a r l a r e d e i d i s t u r b i d e l l a s e s s u a l i t à m a s c h i l e e i l n o s t r o c o m p i t o o g g i è a i u t a r e i p a z i e n t i a u s a r e q u e s t e p a r o l e , c o s ì d a a b b a t t e r e l o s t i g m a e t r o v a r e l a s o l u z i o n e p i ù a d a t t a a o g n u n o " . L a d i s f u n z i o n e e r e t t i l e p u ò e s s e r e l e g a t a a d i v e r s i f a t t o r i , d i n a t u r a p s i c o l o g i c a , c a r d i o v a s c o l a r e o m e t a b o l i c a e n o n v a s o t t o v a l u t a t a . S p e s s o , i n f a t t i , r a p p r e s e n t a u n i n d i c a t o r e p r e c o c e d i p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i c o m e i n f a r t o e i c t u s , t a n t o d a e s s e r e d e f i n i t a ' i l c a n a r i n o n e l l a m i n i e r a d i c a r b o n e ' : u n v e r o e p r o p r i o c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e c h e s e g n a l a p o s s i b i l i p r o b l e m i c a r d i o m e t a b o l i c i . I n l i n e a c o n l a m i s s i o n d i c o n s e n t i r e a l l e p e r s o n e n e l m o n d o d i v i v e r e u n a v i t a p i ù s a n a i n o g n i s u a f a s e , V i a t r i s v u o l e e s s e r e a f i a n c o d e i c l i n i c i e d e i p a z i e n t i , c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e i l d i a l o g o s u l l a s a l u t e m a s c h i l e . " E ' f o n d a m e n t a l e a b b a t t e r e l o s t i g m a e f a v o r i r e u n c o n f r o n t o p i ù a p e r t o s u l l a s e s s u a l i t à , c o s ì d a i n c o r a g g i a r e u n n u m e r o c r e s c e n t e d i u o m i n i a r i v o l g e r s i a l m e d i c o p e r r i c e v e r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e , i l s u p p o r t o n e c e s s a r i o p e r a f f r o n t a r e s e r e n a m e n t e q u e s t a s i t u a z i o n e c o n l a / i l p r o p r i o p a r t n e r e l a t e r a p i a p i ù a d a t t a - d i c h i a r a F a b i o T o r r i g l i a , C o u n t r y M a n a g e r d i V i a t r i s i n I t a l i a - L a n u o v a f o r m u l a z i o n e " d e l V i a g r a , " u n a s o l u z i o n e r a p i d a e d i s c r e t a , c o n f e r m a l a n o s t r a v o l o n t à d i i n n o v a r e c o s t a n t e m e n t e e m e t t e r e a l c e n t r o i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e , g a r a n t e n d o l ' a c c e s s o a n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e a d u n n u m e r o s e m p r e p i ù a m p i o d i p a z i e n t i " .