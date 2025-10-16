R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a t t i v i t à d e i S e r v i z i d i i n t e l l i g e n c e " s i s v o l g e i n u n s i s t e m a e q u i l i b r a t o , m o l t o b e n c a l i b r a t o , c o n g a r a n z i e d i r i s p e t t o d e l l a l e g a l i t à , c o n g r a n d e i m p e g n o , p e r ò , p e r s o n a l e , c h e è q u e l l o c h e a n i m a e r e n d e e f f i c a c e l ’ a t t i v i t à d i i n t e l l i g e n c e . È u n ’ a t t i v i t à t a n t o p i ù p r e z i o s a i n q u e s t o p e r i o d o , c o n t r a s s e g n a t o , d a u n l a t o , d a u n a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e c o n f o r t i e , t e m p o f a , i m p r e v e d i b i l i t e n s i o n i c h e l a a t t r a v e r s a n o e , d a l l ’ a l t r o , d a m u t a m e n t i - p a r t i c o l a r m e n t e s c i e n t i f i c i e t e c n o l o g i c i - p r o f o n d i , g r a n d i e i n c o n t i n u a a c c e l e r a z i o n e , c o n r i t m i s e m p r e p i ù v e l o c i . T u t t o q u e s t o r i c h i e d e u n c o s t a n t e a g g i o r n a m e n t o , a n c h e d e l v o s t r o i m p e g n o , d e g l i s t r u m e n t i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o i e r i a l Q u i r i n a l e u n a r a p p r e s e n t a n z a d e l l ' I n t e l l i g e n c e i t a l i a n a i n o c c a s i o n e d e l c e n t e n a r i o d i f o n d a z i o n e . E r a n o p r e s e n t i i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o e A u t o r i t à d e l e g a t a p e r l a S i c u r e z z a d e l l a R e p u b b l i c a , A l f r e d o M a n t o v a n o ; i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l D i p a r t i m e n t o d e l l e i n f o r m a z i o n i p e r l a s i c u r e z z a ( D i s ) , V i t t o r i o R i z z i ; i l d i r e t t o r e d e l l ' A g e n z i a p e r l e i n f o r m a z i o n i e l a s i c u r e z z a e s t e r n a ( A i s e ) , G i o v a n n i C a r a v e l l i ; e i l d i r e t t o r e d e l l ' A g e n z i a p e r l e i n f o r m a z i o n i e l a s i c u r e z z a i n t e r n a ( A i s i ) , B r u n o V a l e n s i s e . " S o n o c o m p i t i - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - n e c e s s a r i a m e n t e , i s t i t u z i o n a l m e n t e , n o n c o n o s c i u t i - c o m ’ è g i u s t o c h e s i a , n e l l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e - m a p r e z i o s i p e r l a s i c u r e z z a d e l l ’ I t a l i a . P e r q u e s t o l a r i c o n o s c e n z a d e l l a R e p u b b l i c a c h e v i e s p r i m o è c o n v i n t a e d è p r o f o n d a " .