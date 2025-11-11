R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O c c o r r e i n v e s t i r e d i p i ù n e l l a s a n i t à p u b b l i c a , a n c h e p o t e n z i a n d o l e s t r u t t u r e e i l p e r s o n a l e c o n v e n z i o n a t o . S e r v o n o u n ' p a t t o d e l l a s a l u t e ' e m a g g i o r i r i s o r s e p e r r i d u r r e l e d i s e g u a g l i a n z e s o c i a l i e t e r r i t o r i a l i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a r i n a S e r e n i , r e s p o n s a b i l e S a l u t e e S a n i t à n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d , a l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e S u m a u i - A s s o p r o f i n c o r s o a R o m a . " S e r v o n o p i ù p r o f e s s i o n i s t i e t r a q u e s t i a n c h e m o l t i p i ù i n f e r m i e r i , i n d i s p e n s a b i l i p e r f a r p a r t i r e l e C a s e d i c o m u n i t à " , p r o s e g u e S e r e n i . " N o i s i a m o p r e o c c u p a t i a n c h e p e r l o s c i v o l a m e n t o v e r s o u n a p r o g r e s s i v a p r i v a t i z z a z i o n e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o t e s t i m o n i a t o d a i 4 0 m i l i a r d i d i e u r o c h e o g n i a n n o i c i t t a d i n i s p e n d o n o d i t a s c a p r o p r i a p e r c u r e p r i v a t e " , r i m a r c a . " Q u e s t a l e g g e d i B i l a n c i o n o n p r e v e d e a n c o r a g l i i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i , m a n o n c i a r r e n d i a m o - a s s i c u r a S e r e n i - I l P d p r e s e n t e r à e m e n d a m e n t i i n s i e m e a l l e a l t r e o p p o s i z i o n i e c o n t i n u e r e m o i l c o n f r o n t o c o n p r o f e s s i o n i s t i e s i n d a c a t i , c h e v i v o n o u n a f o r t e f r u s t r a z i o n e p e r l a s i t u a z i o n e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a " . F i n o r a " m a g g i o r a n z a e G o v e r n o s o n o r i m a s t i s i l e n t i e h a n n o e v i t a t o i l c o n f r o n t o " , o s s e r v a l ' e s p o n e n t e d e m , m a " c ' è l ' a u s p i c i o c h e c o n q u e s t a l e g g e d i B i l a n c i o s i a p r a f i n a l m e n t e u n o s p a z i o d i d i s c u s s i o n e " .