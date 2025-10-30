R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p e r i c o l o p e g g i o r e p e r l a d e m o c r a z i a è " l ’ i n d i f f e r e n z a . N o n è i l f a s c i s m o , n o n è i l c o m u n i s m o , m a l ’ i n d i f f e r e n z a . L a v e r i t à è c h e l a d e m o c r a z i a è s t a t a g e s t i t a m a l e i n t u t t i q u e s t i a n n i . T r o p p o s p e s s o c h i p e r d e v a l e e l e z i o n i g o v e r n a v a . L a p a r t e c i p a z i o n e a l v o t o è i l c u o r e d e l l a d e m o c r a z i a , t a n t ’ è c h e d o p o i l f a s c i s m o a n d a r o n o a v o t a r e i l 9 8 % d e g l i i t a l i a n i p r o p r i o p e r c h é a v e v a n o c a p i t o c h e e r a i l l o r o t u r n o d i d e c i d e r e . S e t u g l i f a i v e d e r e c h e n o n o s t a n t e l o r o v o t i n o c o m u n q u e n o n d e c i d o n o p o i n o n t i p u o i l a m e n t a r e s e s i d i s a f f e z i o n a n o e n o n v a n n o p i ù a v o t a r e " . L o a s s i c u r a i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , i n t e r v i s t a t o d a ' I l T e m p o ' . Q u a n t o a l l e n o m i n e " p r i m a - s o t t o l i n e a l a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o - c ’ e r a u n a t a b u l a r a s a n e l s e n s o c h e s e n o n e r i a l l i n e a t o a l l a s i n i s t r a n o n p o t e v i n e a n c h e s p e r a r e d i a m b i r e a d e t e r m i n a t i r u o l i . O r a l e s c e l t e v e n g o n o f a t t e t e n e n d o p r e s e n t e a n c h e c o l o r o c h e f i n o a i e r i e r a n o c o n s i d e r a t i f i g l i d i u n d i o m i n o r e . L a p o l i t i c a d e v e s c e g l i e r e . S e n o n s c e g l i e l a p o l i t i c a c h i s c e g l i e ? I c a c c i a t o r i d i t e s t e ? L e s c e l t e c h i l e d e v e f a r e ? P e r c h é q u i i l p u n t o è c h e s e n o n s c e g l i e l ’ i n t e l l i g h e n z i a d i s i n i s t r a a l l o r a n o n v a b e n e . D e v e s c e g l i e r e l a p o l i t i c a t e n e n d o p r e s e n t e l a c o m p e t e n z a , l ’ a f f i n i t à e l a l e a l t à ; p r i m a d i t u t t o l a c o m p e t e n z a . A p a r i t à d i c o m p e t e n z a c i s t a c h e p e s i l ’ a f f i n i t à " .