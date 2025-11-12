R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ F r a n c o O r s i h a f a t t o p a r t e d e l g r u p p o d e l P d l a l l ' i n d o m a n i d e l l e e l e z i o n i d e l 2 0 0 8 , p o r t a n d o i n S e n a t o l a s u a c o n c r e t e z z a e l a s u a s e r i e t à . L o r i c o r d o c o m e c o l l e g a c o m p e t e n t e e v a l i d o r a p p r e s e n t a n t e n o n s o l o d e l l a s u a L i g u r i a , m a a n c h e d i t a n t e c a t e g o r i e i c u i p r o b l e m i h a a f f r o n t a t o c o n d e t e r m i n a z i o n e . E s p r i m o l e m i e c o n d o g l i a n z e a i f a m i l i a r i e a l l a s u a c o m u n i t à d i a p p a r t e n e n z a c o n g r a n d e c o m m o z i o n e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i .