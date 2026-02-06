R o m a , 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - ﻿ I p r e s i d e n t i d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d i o p p o s i z i o n e a p a l a z z o M a d a m a h a n n o i n v i a t o u n a l e t t e r a a l p r e s i d e n t e L a R u s s a p e r c h i e d e r e d i r i v e d e r e i l c a l e n d a r i o d e i l a v o r i d ’ a u l a d e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e . F r a n c e s c o B o c c i a , S t e f a n o P a t u a n e l l i , P e p p e D e C r i s t o f a r o e R a f f a e l l a P a i t a n e l l a m i s s i v a r i c o n o s c o n o " i l v a l o r e d e l l o s f o r z o c o m p i u t o p e r u n p r o g r a m m a z i o n e a m e d i o - l u n g o t e r m i n e d e i l a v o r i d e l l ' A u l a d e l S e n a t o , c h e r i t e n i a m o u t i l e e f u n z i o n a l e a l b u o n a n d a m e n t o d e l l ' a t t i v i t à p a r l a m e n t a r e " . " P r o p r i o p e r q u e s t o , p u r m a n t e n e n d o a l c u n e r i s e r v e c h e l e a b b i a m o g i à r a p p r e s e n t a t o , i G r u p p i d i o p p o s i z i o n e n o n s i s o n o o p p o s t i a l l ' a p p r o v a z i o n e u n a n i m e d e l c a l e n d a r i o d e i l a v o r i f i n o a l m e s e d i o t t o b r e , d e l i b e r a t o n e l l a C o n f e r e n z a d e i P r e s i d e n t i d e i G r u p p i d e l 2 7 d i c e m b r e s c o r s o - p r o s e g u o n o - T u t t a v i a n o n p o s s i a m o n o n s e g n a l a r l e c r i t i c i t à o r m a i e v i d e n t i , r i c o n d u c i b i l i a u n a t t e g g i a m e n t o o s t r u z i o n i s t i c o d e l l a m a g g i o r a n z a , e v i d e n t e m e n t e o s t a c o l a t a d a l l e p r o p r i e s t e s s e d i v i s i o n i , c h e c o l p i s c e a n c h e t e m i d i i n t e r e s s e g e n e r a l e e c h e r i s c h i a d i s v u o t a r e d i s i g n i f i c a t o i l l a v o r o ” . “ A p r e o c c u p a r c i - i n s i s t o n o l e o p p o s i z i o n i - è s o p r a t t u t t o l a d i f f i c o l t à d e l l a s t e s s a m a g g i o r a n z a a r i s p e t t a r e i l c a l e n d a r i o p r o p o s t o e a p p r o v a t o a n c h e p e r p r o v v e d i m e n t i d i p r o p r i a i n i z i a t i v a p a r l a m e n t a r e . N e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a , i n f a t t i , n o n a p p r o d e r a n n o i n A u l a , p u r e s s e n d o f o r m a l m e n t e c a l e n d a r i z z a t i , n é l a r i f o r m a d e l l a R a i ( D d l n . 1 6 2 e a b b i n a t i ) , n é i p r o v v e d i m e n t i s u l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a ( D d l n . 2 9 e a b b i n a t i ) , a c a u s a d e i r i t a r d i a c c u m u l a t i n e l l e C o m m i s s i o n i e s o p r a t t u t t o d a l l a l a m p a n t e e c r e s c e n t e d i f f i c o l t à d e l l e f o r z e p o l i t i c h e c h e c o m p o n g o n o l a m a g g i o r a n z a a t r o v a r e u n ' i n t e s a p a r l a m e n t a r e s e n o n d a v a n t i a l l a r i c h i e s t a d i v o t i d i f i d u c i a s u p r o v v e d i m e n t i g o v e r n a t i v i " . ( A d n k r o n o s ) - " S o p r a t t u t t o p e r i l p r i m o d e i p r o v v e d i m e n t i m e n z i o n a t i ( c h e - p e r i n c i s o - d o v r e b b e r e c e p i r e i l r e g o l a m e n t o U E c . d . M e d i a F r e e d o m A c t c o n q u a s i d u e a n n i d i r i t a r d o ) è d i t u t t a e v i d e n z a c o m e i l a v o r i d e l l a C o m m i s s i o n e c o m p e t e n t e s t i a n o r i s e n t e n d o d i u n o s t a l l o t u t t o p o l i t i c o , t u t t o i n t e r n o a l l a m a g g i o r a n z a , c h e s t a i m p e d e n d o f u n z i o n a m e n t o , r i n n o v o e r i f o r m a d e l l a g o v e r n a n c e d e l l a R A I ( c u i f a r i f e r i m e n t o a n c h e l a n o s t r a u l t i m a l e t t e r a d e l 1 5 g e n n a i o u . s . ) " , p r o s e g u e l a l e t t e r a . " S i d e l i n e a c o s ì u n q u a d r o n e l q u a l e l ' A u l a r e s t a s o s t a n z i a l m e n t e f e r m a , i n a t t e s a e s c l u s i v a d e l l ' i n i z i a t i v a d e l G o v e r n o , t r a d e c r e t i - l e g g e e v o t i d i f i d u c i a , c o n u n e v i d e n t e r i d i m e n s i o n a m e n t o d e l r u o l o d e l P a r l a m e n t o e d e l l a s u a f u n z i o n e l e g i s l a t i v a . C o m e o p p o s i z i o n i - c o n c l u d o n o i c a p i g r u p p o - n o n i n t e n d i a m o r a s s e g n a r c i a q u e s t a d e r i v a e c o n f i d i a m o c h e s u q u e s t o t e r r e n o p o s s a i n c o n t r a r s i a n c h e l a S u a a t t e n z i o n e i s t i t u z i o n a l e " . " P e r q u e s t e r a g i o n i L e c h i e d i a m o , c o n s p i r i t o c o s t r u t t i v o : - d i i n t e r v e n i r e p r e s s o l a m a g g i o r a n z a e i P r e s i d e n t i d e l l e C o m m i s s i o n i a f f i n c h é s i a d a t a t e m p e s t i v a a t t u a z i o n e a l l e d e c i s i o n i a s s u n t e i n C o n f e r e n z a d e i P r e s i d e n t i d i G r u p p o , c o n s e n t e n d o u n e s a m e e f f e t t i v o e c e l e r e d e i d i s e g n i d i l e g g e i n c a l e n d a r i o , c o n s p e c i f i c o r i g u a r d o a q u e l l i d i i n i z i a t i v a d e l l e o p p o s i z i o n i ; - d i r i p r o g r a m m a r e q u a n t o p r i m a u n a s e t t i m a n a d e d i c a t a a i l a v o r i d e l l e C o m m i s s i o n i , a l l a l u c e d e i n o t i e v e n t i c h e n e h a n n o i m p e d i t o l o s v o l g i m e n t o n e l l a s e t t i m a n a a p p e n a t r a s c o r s a ; - d i c a l e n d a r i z z a r e , g i à d a l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a , l a d i s c u s s i o n e d e l l a m o z i o n e n . 1 - 0 0 1 6 4 s u l t e m a d e i r i n c a r i e d e l c a r o v i t a ” , c o n c l u d o n o i c a p i g r u p p o .