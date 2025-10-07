R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " F o r z a I t a l i a è d a m o l t o t e m p o a t t e n t a a l t e m a d e l l ’ i n c l u s i o n e s c o l a s t i c a e d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e g l i a l u n n i p l u s d o t a t i . G i à n e l l a s c o r s a l e g i s l a t u r a a b b i a m o d e p o s i t a t o u n d i s e g n o d i l e g g e , a m i a p r i m a f i r m a , r e d a t t o s u l l a b a s e d e l l e i n d i c a z i o n i d e l l e p i ù a u t o r e v o l i a s s o c i a z i o n i d i g e n i t o r i d i b i m b i p l u s d o t a t i . L o s t e s s o t e s t o è s t a t o r i p r e s e n t a t o a n c h e i n q u e s t a l e g i s l a t u r a e h a d a t o i l v i a a l d i b a t t i t o c h e g i u n g e a c o n c l u s i o n e o g g i . L a n o s t r a p r o p o s t a m i r a v a a i n t r o d u r r e , a r e g i m e , i l r i c o n o s c i m e n t o e l a t u t e l a d e g l i a l u n n i c o n a l t o p o t e n z i a l e c o g n i t i v o , u n ' a d e g u a t a f o r m a z i o n e e i l s o s t e g n o a l l o s v i l u p p o d e l l e l o r o p e c u l i a r i t à , l a p r o m o z i o n e d i p e r c o r s i s c o l a s t i c i p e r s o n a l i z z a t i , n o n c h é u n a f o r m a z i o n e s p e c i f i c a p e r i l p e r s o n a l e d o c e n t e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n i n t e r v e n e n d o i n A u l a s u l d d l a l u n n i p l u s d o t a t i . " Q u a n t o a l t e s t o b a s e c h e v o t i a m o o g g i , è s t a t o d e c i s a m e n t e m i g l i o r a t o d a i n o s t r i e m e n d a m e n t i , c h e c o n s e n t o n o a i b a m b i n i i n t e r e s s a t i d i a c c e d e r e , f i n d a s u b i t o , a d u n a d i d a t t i c a d i f f e r e n z i a t a s u l l a b a s e d i c e r t i f i c a z i o n i r i l a s c i a t e d a u n o p s i c o l o g o o d a u n n e u r o p s i c h i a t r a . S i p o t e v a f a r e d i p i ù , m a p e r l a p r i m a v o l t a i n u n a t t o n o r m a t i v o v i e n e c o d i f i c a t o i l c o n c e t t o d i a l u n n o p l u s d o t a t o e s p e r i a m o c h e q u e s t o p o r t i a l l ’ a t t e n z i o n e d e l l a s c u o l a p u b b l i c a u n t e m a e n o r m e f i n o r a d e l t u t t o t r a s c u r a t o " , c o n c l u d e .