R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A s i n i s t r a , i n v e c e d i p r e o c c u p a r s i v e r a m e n t e d e l f u t u r o d e i g i o v a n i , s i p e r d e t e m p o p r e z i o s o s o l o p e r p o l e m i z z a r e , t r a l ’ a l t r o s t r u m e n t a l i z z a n d o u n t e m a d e l i c a t o c o m e i l f e m m i n i c i d i o , c o n t r o V a l d i t a r a . I n d e g n o . I l m i n i s t r o , d e l r e s t o , è s t a t o c h i a r o . N o n s i t o c c h e r à i n a l c u n m o d o l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a , p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a . I l r e s t o s o n o a c c u s e s e n z a s e n s o ” . C o s ì i l s e g r e t a r i o f e d e r a l e d e l l a L e g a G i o v a n i , i l d e p u t a t o L u c a T o c c a l i n i .