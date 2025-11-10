R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - S c i n t i l l e a l l a C a m e r a s u l l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e a s c u o l a , i n o c c a s i o n e d e l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e i n a u l a s u l D d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o i n a m b i t o s c o l a s t i c o . I l p r o v v e d i m e n t o " n o n v i e t a l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e , c h e è g i à p r e v i s t o n e l l e i n d i c a z i o n i n a z i o n a l i " m a " q u e l l o c h e v i e t i a m o s o n o l e d i s t o r s i o n i i d e o l o g i c h e c a r e a l l a s i n i s t r a : g r a z i e a q u e s t a l e g g e f o r t e m e n t e v o l u t a d a l l a L e g a , n o n p o t r a n n o p i ù e n t r a r e a s c u o l a a t t i v i s t i i d e o l o g i z z a t i t r a n s e L g b t , d r a g q u e e n , p o r n o a t t o r i p r i v i d i c o m p e t e n z e p e d a g o g i c h e , p e r p a r l a r e a b a m b i n i e r a g a z z i d i f l u i d i t à d i g e n e r e , d i u t e r o i n a f f i t t o e d i c o n f u s i o n e s e s s u a l e " , h a s p i e g a t o R o s s a n o S a s s o , d e p u t a t o d e l l a L e g a e r e l a t o r e d e l D d l . I l C a r r o c c i o , a l l a C a m e r a , h a p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o a l l ’ a r t i c o l o 1 d e l t e s t o s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o i n c u i l a f o r m u l a z i o n e o r i g i n a r i a " l a s c u o l a d e l l ' i n f a n z i a , l a s c u o l a p r i m a r i a e l a s c u o l a s e c o n d a r i a d i p r i m o g r a d o " v i e n e s o s t i t u i t a c o n q u e l l a i n c u i s i l e g g e " p e r l a s c u o l a d e l l ’ i n f a n z i a e l a s c u o l a p r i m a r i a " . U n a m o d i f i c a c r i t i c a t a d a l P d : " D a l d i s e g n o d i l e g g e V a l d i t a r a è s t a t o t o l t o i l d i v i e t o a l l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e a l l e s c u o l e m e d i e m a s u b o r d i n a r n e l ’ i n s e g n a m e n t o , c o s ì c o m e a l l e s c u o l e s u p e r i o r i , a l c o n s e n s o d e i g e n i t o r i r e s t a u n a s c e l t a i n c o m p r e n s i b i l e . I n q u a s i t u t t i g l i S t a t i e u r o p e i l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e è o b b l i g a t o r i a , m e n t r e i n I t a l i a i l g o v e r n o M e l o n i v u o l e l a s c u o l a d e i t a b ù " , h a s p i e g a t o l ' e u d e p u t a t o d e l P d A l e s s a n d r o Z a n . S u l l a s t e s s a l i n e a l a d e p u t a t a P d I r e n e M a n z i : " E e v i d e n t e c h e V a l d i t a r a e l a L e g a , d i f r o n t e a l l e c r i t i c h e d i f f u s e e a l l ’ i m b a r a z z o c r e s c e n t e , a b b i a n o d o v u t o c a m b i a r e p o s i z i o n e a l m e n o r i s p e t t o a q u e s t o a s p e t t o . N o n b a s t a u n c o r r e t t i v o a c a n c e l l a r e l ’ e r r o r e d i f o n d o : q u e l l o d i p e n s a r e c h e l a s c u o l a d e b b a t a c e r e s u t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a l a c r e s c i t a e m o t i v a , r e l a z i o n a l e e s e s s u a l e d e g l i a d o l e s c e n t i " . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a g g i o r a n z a s i è s v e g l i a t a d i c o l p o s u l l ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e c o n u n c o r r e t t i v o d e l l ' u l t i m o m i n u t o n o n p e r c o n v i n z i o n e , m a p e r p u r a p r e s s i o n e . N o n è i l l u m i n a z i o n e , è p a u r a d i u n a u t o g o l p o l i t i c o " , h a d e t t o l a d e p u t a t a d e l M 5 s D a n i e l a M o r f i n o a g g i u n g e n d o : " M a n o n i l l u d i a m o c i : i l r e q u i s i t o d e l c o n s e n s o d e i g e n i t o r i r e s t a u n a c l a u s o l a c h e p e r m e t t e a i c o n t r a r i d i n e g a r e a i p r o p r i f i g l i u n d i r i t t o e s s e n z i a l e . H a n n o c o m u n q u e d o v u t o c e d e r e s u q u a l c o s a . L a n o s t r a i n s i s t e n z a p a g a , m a l a l o t t a c o n t i n u a p e r u n ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e i n c l u s i v a - s t r u t t u r a l e e n o n b l o c c a b i l e d a i v e t i i d e o l o g i c i " . N e l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l p r o v v e d i m e n t o , t u t t a l ' o p p o s i z i o n e h a a t t a c c a t o i l g o v e r n o . " I l m i n i s t e r o d i S c h i l l a c i p r o m u o v e d a a n n i p r o g e t t i d i e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a i n s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o , a n c h e n e l l e r e g i o n i g u i d a t e d a l l e L e g a c o m e i l V e n e t o - h a d e t t o E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i , d i A v s - . S t a t e v i e t a n d o u n a c o s a c h e l a r e g i o n e V e n e t o f a d a a n n i s e g u e n d o l e l i n e e d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e M o n d i a l e d e l l a S a n i t à . P r o g e t t i a m a c c h i a d i l e o p a r d o c h e a n d r e b b e r o i n c e n t i v a t i e c h e i n v e c e v e n g o n o c a n c e l l a t i c o n u n t r a t t o d i p e n n a . Q u e s t o D d l e s c l u d e e l e m e n t a r i e m e d i e , f a s c e d i e t à i n c u i c i s o n o r a g a z z i e r a g a z z e p i ù b i s o g n o s i d i p r o t e g g e r s i . V o r r e i s a p e r e c o s a n e p e n s a S c h i l l a c i " .