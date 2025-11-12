R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - S c i n t i l l e a l l a C a m e r a s u l l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e . D o p o u n a l u n g a s e r i e d i i n t e r v e n t i d e l l ' o p p o s i z i o n e c r i t i c i s u l D d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o , a l l ' e s a m e d e l l ' a u l a , h a p r e s o l a p a r o l a i l m i n i s t r o d e l l ' I s t r u z i o n e V a l d i t a r a : " A v e t e d e t t o d e l l e f a l s i t à , a v e t e p r e s o i n g i r o g l i i t a l i a n i . V e r g o n a t e v i ! " , h a d e t t o t r a l ' a l t r o V a l d i t a r a r e p l i c a n d o a l l ' o p p o s i z i o n e c h e h a r u m o r e g g i a t o a l u n g o i n a u l a , c o n l a p r e s i d e n t e d i t u r n o A n n a A s c a n i c h e h a d o v u t o m i n a c c i a r e p i ù v o l t e d i s o s p e n d e r e l a s e d u t a . " Q u e l v e r g o g n a t e v i d e l l e e s s e r e r i t i r a t o , s o n o p a r o l e i n d e g n e e n o n r i s p e t t o s e d e l l ' o p p o s i z i o n e d e l p a r l a m e n t o " , h a d e t t o A n d r e a C a s u , d e l P d . " C h i e d o f o r m a l m e n t e d i r i c h i a m a r e i l m i n i s t r o " , h a f a t t o e c o M a r c o G r i m a l d i , d i A v s .