R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L e l i s t e d i p r o s c r i z i o n e n o n s i a d a t t a n o b e n e a u n a d e m o c r a z i a l i b e r a l e c o m e l a n o s t r a m a s o l o a i r e g i m i . È u n a i n i z i a t i v a d i u n g r u p p o u n i v e r s i t a r i o v i c i n o a F d i : c h i e d o a M e l o n i d i f a r r i t i r a r e q u e s t a i n i z i a t i v a c o n l a l i s t a d i p r o s c r i z i o n e d e g l i i n s e g n a n t i d i s i n i s t r a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a p r o p o s i t o d e l l ' i n i z i a t i v a d i A z i o n e s t u d e n t e s c a . " Q u e s t o t i p o d i i n i z i a t i v e c e r c a n o d i a d d i t a r e u n n e m i c o , m a s i d e v o n o a s s u m e r e l a r e s p o n s a b i l i t à d i e s p o r r e p e r s o n e a d e i r i s c h i d i q u a l u n q u e t i p o . È u n a i n i z i a t i v a c h e v a c o n t r a s t a t a e r i t i r a t a t a n t o p i ù s e v i e n e d a u n ' o r g a n i z z a z i o n e v i c i n a a l l a p r e m i e r " , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d .