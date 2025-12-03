R o m a , 3 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I l D d l V a l d i t a r a è u n p a s s o i n d i e t r o " p e r c o n t r a s t a r e l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l l ' e v e n t o ' N u o v i s c e n a r i e n o r m a t i v e p e r i l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e ' d i L e g a c o o p . " N o n b a s t a l a r e p r e s s i o n e , s e r v e l a p r e v e n z i o n e " , h a s p i e g a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d s o t t o l i n e a n d o : S e r v e f o r m a z i o n e , n o n p u ò a c c a d e r e c h e u n a d o n n a c h e d e n u n c i a n o n v i e n e c r e d u t a " e " i l l a v o r o d i p r e v e n z i o n e d e v i f a r l o a p a r t i r e d a l l e s c u o l e " . S u l l a ' l i s t a s t u p r i ' s u u n m u r o d e l l i c e o G i u l i o C e s a r e d i R o m a , S c h l e i n h a d e t t o : " E ' g r a v i s s i m o e i n a c c e t t a b i l e . E ' g r a v e s e n t i r e m i n i s t r i c h e c i v e n g o n o a s p i e g a r e c h e l ' e d u c a z i o n e n o n s e r v e a p r e v e n i r e " .