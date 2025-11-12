R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ o p p o s i z i o n e s i i n d i g n a p e r l a r e p l i c a d e l M i n i s t r o V a l d i t a r a . P e c c a t o c h e n o n s i s i a f a t t a s c r u p o l o n e l l e u l t i m e 4 8 o r e i n c u i , n e l p r a t i c a r e u n o s t r u z i o n i s m o i r r i s p e t t o s o d e l t e m a a f f r o n t a t o , h a r i p e t u t a m e n t e i n s u l t a t o l a m a g g i o r a n z a . S i b a d i b e n e : n o n l e g i t t i m e c r i t i c h e p a r l a m e n t a r i , m a o f f e s e " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a R o s s a n o S a s s o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e C u l t u r a , S c i e n z a e I s t r u z i o n e e r e l a t o r e d e l d d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o . " S i v a d a l ‘ m a l a t i d i m e n t e ’ a l ‘ c o m p l i c i d i f e m m i n i c i d i ’ - p r o s e g u e - f i n e n d o c o n l e i g n o b i l i p a r o l e d e l c o l l e g a I a r i a d e l M 5 s c h e h a d e t u r p a t o l ' a u l a d e l l a C a m e r a c o n l e s u e d i c h i a r a z i o n i , s e c o n d o l e q u a l i ‘ n o i a v r e m m o p r o b l e m i s e s s u a l i e l u i s a r e b b e d i s p o s t o a d a i u t a r c i ’ . I l d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e è s t a t o u m i l i a t o d a l l e o p p o s i z i o n i , n o n d a u n M i n i s t r o c h e g i u s t a m e n t e h a t u t t o i l d i r i t t o d i e s p r i m e r e u n g i u d i z i o p o l i t i c o , s e p p u r e f o r t e , d i c r i t i c a p o l i t i c a r i s p e t t o a c h i s t r u m e n t a l i z z a i l d r a m m a d e i f e m m i n i c i d i p e r a t t a c c a r e i l G o v e r n o " . " L a r e a l t à è c h e P d , M 5 e A v s h a n n o p a u r a c h e l e f a m i g l i e , g r a z i e a l c o n s e n s o i n f o r m a t o , p o s s a n o e s s e r e c e n t r a l i n e l l ' e d u c a z i o n e d e i p r o p r i f i g l i e q u i n d i u t i l i z z a n o l o s t r u m e n t o d e l l ' o s t r u z i o n i s m o , m a n o n c i v e n g a n o a p r e n d e r e i n g i r o e s o p r a t t u t t o n o n p r e n d a n o i n g i r o g l i i t a l i a n i . P i e n a s o l i d a r i e t à a l M i n i s t r o V a l d i t a r a " , c o n c l u d e .