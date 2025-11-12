R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " È s e m p l i c e m e n t e i n a c c e t t a b i l e c h e u n m i n i s t r o c o m e V a l d i t a r a v e n g a i n P a r l a m e n t o a c o n t r a d d i r e a p e r t a m e n t e l a p r o p r i a f u n z i o n e . C i ò c h e r e n d e t u t t o a n c o r a p i ù g r a v e è l ’ a g g r e s s i v i t à e l a v i o l e n z a c o n c u i s i è s c a g l i a t o c o n t r o l ’ o p p o s i z i o n e i n q u e s t ’ a u l a " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a A n d r e a Q u a r t i n i , d e l M 5 s . " U n ’ o p p o s i z i o n e c h e s t a v a s e m p l i c e m e n t e c o n t e s t a n d o c i ò c h e è n e r o s u b i a n c o i n u n a p r o p o s t a d i l e g g e r e g r e s s i v a e n o c i v a s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o . V a l d i t a r a d o v r e b b e g u i d a r e i l m i n i s t e r o d e l l ’ i s t r u z i o n e c o n s o b r i e t à e r e s p o n s a b i l i t à , d i m o s t r a i n v e c e a r r o g a n z a e p r e p o t e n z a . N o n s i t r a t t a s o l o d i m a n c a n z a d i s t i l e , m a d i u n v e r o e p r o p r i o o l t r a g g i o a l l e r e g o l e d e l l a d e m o c r a z i a . S e i l m i n i s t r o n o n p r o v a v e r g o g n a p e r l e p r o p r i e p a r o l e e a z i o n i , l o d i c o c h i a r a m e n t e : p r e n d e r e m o i n i z i a t i v e f e r m e e d e c i s e " , h a a g g i u n t o .