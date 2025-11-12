R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o V a l d i t a r a s u u n p r o v v e d i m e n t o c o s ì d e l i c a t o c h e è s u l l a p e l l e d e l l a s c u o l a e d e i n o s t r i s t u d e n t i p r i m a s i p e r m e t t e d i o f f e n d e r e l ' o p p o s i z i o n e , p o i b a l b e t t a d e l l e s c u s e p o c o c r e d i b i l i e a l l a f i n e v o l t a l e s p a l l e e s e n e v a . Q u e s t a è l a s i n t e s i d e l l o r o s e n s o d i d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e e c i v i l e ” . L o d i c h i a r a P a t r i z i a P r e s t i p i n o , d e p u t a t a d e l P d e d o c e n t e d e l l e s c u o l e s u p e r i o r i , a s e g u i t o d e l l ’ i n t e r v e n t o d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a i n a u l a a l l a C a m e r a .